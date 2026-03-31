Akola News: बाळापूर तालुक्यात अवकाळी पावसाचे तांडव ; निमकर्दा येथील यात्रेत भाविकांची उडाली तारांबळ

बाळापूर: सोमवारी (ता.३०) सायंकाळच्या सुमारास बाळापूर तालुक्यात मेघगर्जना आणि वादळी वाऱ्यासह आलेल्या अवकाळी पावसाने सर्वत्र दाणादाण उडवून दिली. या नैसर्गिक संकटामुळे तालुक्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, शेती पिकांचे, विशेषतः फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे..सोमवारी सायंकाळी अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, तालुक्यातील अनेक ठिकाणी वृक्ष उन्मळून पडले. काही ठिकाणी झाडे अंगावर पडल्याने घरांचेही नुकसान झाले आहे..सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे वीज वितरण यंत्रणेला मोठा फटका बसला असून, वीज वाहिन्यांवर झाडे पडल्याने अनेक गावांचा वीज पुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला होता. रात्रभर अंधाराचे साम्राज्य असल्याने नागरिकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागला. तालुक्यातील वाडेगाव परिसराला या पावसाचा सर्वाधिक तडाखा बसला.वादळी वाऱ्यामुळे काढणीवर आलेल्या आंबा आणि लिंबू बागांमधील फळांची मोठ्या प्रमाणावर गळती झाली. तसेच भाजीपाला पिकांचेही नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे..निमकर्दा यात्रेवर पावसाचे सावटनिमकर्दा येथील प्रसिद्ध श्री निळकंठेश्वर महाराज जत्रेवरही या अवकाळी पावसाचा विपरित परिणाम झाला. जत्रेसाठी आलेल्या भाविकांची अचानक आलेल्या पावसामुळे मोठी तारांबळ उडाली. पावसामुळे जत्रेतील दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने छोट्या विक्रेत्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..पंचनाम्याची मागणीअचानक आलेल्या या संकटामुळे बळीराजा पुन्हा एकदा चिंतेत पडला आहे. प्रशासनाने या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून बाधित शेतकरी आणि विक्रेत्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.