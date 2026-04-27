Akola News: घरकुल लाभार्थ्यांची सरपंच, अभियंत्यांकडून अडवणूक?; घरे न बांधताच ‘जिओ टॅगिंग’; बाळापूर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

बाळापूर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून बेघरांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या 'पंतप्रधान आवास योजने'ला भ्रष्टाचार आणि वसुलीचे ग्रहण लागले आहे. बाळापूर तालुक्यात घरकुल मंजुरीसाठी सरपंच आणि संबंधित अभियंत्यांकडून लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असून, घरे न बांधताच कागदोपत्री 'जिओ टॅगिंग' उरकून पैसे उकळले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..पंचायत समितीमार्फत घरकुलाचा प्रस्ताव मंजूर करून देण्यासाठी गोरगरीब लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी २० हजार रुपये जमा करण्याचा प्रताप काही सरपंचांकडून सुरू आहे. या बेकायदेशीर वसुलीत काही ग्रामपंचायत सदस्यही सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे.विशेष म्हणजे, प्रशासकीय नियमानुसार घरकुल प्रस्तावासाठी कोणतीही फी किंवा शुल्क आकारण्याची तरतूद नसताना, सरपंचांकडून ही नियमबाह्य वसुली राजरोसपणे सुरू असल्याने ग्रामीण भागात संतापाची लाट उसळली आहे..घरकुलाला मंजुरी मिळाल्यावर जिओ टॅगिंग, बँक अपडेशन आणि मार्किंग झाल्यानंतर बांधकामासाठी १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जातो. या रकमेतून लाभार्थ्याने पायाचे खोदकाम करून काम सुरू करणे अपेक्षित असते.मात्र, अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता घेऊनही बांधकाम सुरू केलेले नाही. अशा परिस्थितीत, नियमानुसार कारवाई करण्याऐवजी, संबंधित इंजिनिअर जिओ टॅगिंग करून देण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून मोठ्या रकमा वसूल करत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात काम सुरू नसतानाही केवळ पैशांच्या जोरावर कागदोपत्री प्रगती दाखवली जात असल्याने शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे..गरजू लाभार्थ्यांमध्ये रोषज्या लाभार्थ्यांनी हप्ता घेऊनही काम सुरू केले नाही, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करणे किंवा गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे. मात्र, येथे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने भ्रष्टाचार फोफावत आहे. या प्रकारामुळे खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांमध्ये भीतीचे आणि रोषाचे वातावरण आहे.."याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येणार असून, जे इंजिनिअर यामध्ये दोषी आढळतील त्यांच्यावर आणि संबंधित घरकुल लाभार्थ्यांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला जाईल."- सुभाष काळेप्रभारी गटविकास अधिकारी, बाळापूर.