Akola News: बाळापुरात ११२ किलो गांजासह ५५.७८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; गांजा तस्करी प्रकरणात आरोपींना १३ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी

बाळापूर: बाळापूर पोलिसांनी 'ऑपरेशन प्रहार' अंतर्गत बुधवारी (ता.८) कारवाई करत ११२ किलो गांजासह ५५.७८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. केलेल्या कारवाईत पकडण्यात आलेल्या आरोपींना गुरुवारी (ता.९) न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींच्या गुन्ह्यातील सहभागाची गांभीर्याने दखल घेत त्यांना दि.१३ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..बाळापूर पोलिस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने अमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध मोठी कारवाई केली होती. बाळापूर शहरातील बेलदारपुरा परिसरात छापा टाकून पोलिसांनी तब्बल एक क्विंटल १२ किलो गांजा जप्त केला असून, याप्रकरणी दोन तस्करांना रंगेहात अटक केली..गांजा आणि वाहने असा एकूण ५५ लाख ७८ हजार ५७ रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला होता. यातील अटक करण्यात आलेले आरोपी मोहम्मद अस्लम मोहम्मद आजम (४१) व मोहम्मद अजमल मोहम्मद आजम (४२) हे दोघे सख्खे भाऊ असून, त्यांचा या मोठ्या तस्करीमध्ये नेमका काय सहभाग आहे, याचा तपास आता पोलीस करणार आहेत. दरम्यान त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना १३ एप्रिल पर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..तस्करीचे उगमस्थानहा मोठ्या प्रमाणावरील गांजा साठा नेमका कुठून आणला गेला आणि तो कोणत्या शहरात किंवा राज्यात पोहोचवला जाणार होता, याचा शोध पोलिस घेत आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, या तस्करीमागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिस कोठडी दरम्यान होणाऱ्या चौकशीतून या गुन्ह्यातील आणखी काही महत्त्वाच्या सूत्रधारांची नावे समोर येण्याची आणि आरोपींची संख्या वाढण्याची दाट शक्यता आहे. पोलिस अधीक्षक अंचित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा आणि बाळापूर पोलिस या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करत असून, आगामी काळात मोठे खुलासे होण्याची अपेक्षा आहे..कारवाई करणारे अधिकारीपोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, बाळापूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन पडघण आणि एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक शंकर शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या मोहिमेत बाळापूरचे ठाणेदार प्रकाश झोडगे, सहायक पोलिस निरीक्षक गोपाळ जाधव, पीएसआय नयन पाटील, शरद सैदाने, संभाजी हिवाळे, माधुरी पाटील, वैशाली पाटील तसेच हेकॉ अंकुश मोरे, सोहेल खान, शुभम, संदीप, सुरेश भारसाकळे, रामेश्वर देवपुजे व इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या मोठ्या कारवाईमुळे जिल्हाभरातील अमली पदार्थ तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत.