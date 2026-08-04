Akola Crime News: ‘तो’ खाकीतील ‘नराधम’ नांदेडमधून गजाआड ; बाळापूर पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश

बाळापूर: अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी, फरार पोलिस शिपाई पवन वडगावे याच्या अखेर अकोला पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या. अत्यंत हुशारीने दर दोन-तीन दिवसांनी मोबाईल व सिमकार्ड बदलून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या या आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखा व बाळापूर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत नांदेड जिल्ह्यातील ‘नारसी’ या ग्रामीण भागातून सोमवारी (ता.३) भल्या पहाटे अटक केली..बाळापूर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेला पोलिस शिपाई पवन वडगावे हा पीडित मुलीच्या घरी भाड्याने राहत होता. विश्वासाचा गैरफायदा घेत त्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पीडिता अवघी १६ वर्षांची असताना तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. लग्नाचे आमिष दाखवून तिचे लैंगिक शोषण केले. मात्र, नंतर त्याने लग्नास नकार दिल्याने धक्का बसलेल्या पीडितेने आत्महत्येचा प्रयत्न केला..तब्बल १३ दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर तिचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर बाळापूर शहरात तीव्र जनआक्रोश निर्माण झाला होता व नागरिकांनी आरोपीच्या अटकेसाठी मोर्चे व रास्ता रोको आंदोलन केले होते. पोलिसांच्या नाकीनऊ आणणाऱ्या या आरोपीला पकडण्यात अखेर यश आले आहे..Udhayanidhi Stalin Arrest : मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना अभिनेत्रीबाबत वादग्रस्त विधान भोवले; माजी उपमुख्यमंत्र्यांना अटक, नेमकं काय घडलं?.पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाळापूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन पडघन, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर आणि बाळापूर पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार प्रकाश झोडगे यांच्या नेतृत्वाखालील चार विशेष पथकांनी पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढत ही यशस्वी कामगिरी केली.कायदेशीर कारवाई वेगाने सुरूअकोला पोलिसांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, तांत्रिक माहितीचा अभाव असतानाही केवळ गुप्त माहिती व अहोरात्र कौशल्याच्या जोरावर आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. आरोपीला न्यायालयात हजर करून त्याची पोलीस कस्टडी मिळवण्यात येणार असून, या प्रकरणाचा पुढील कायदेशीर व कठोर तपास अत्यंत वेगाने केला जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले..न्यू यॉर्कमधील जेलस्क्रॅपर्स.मोबाईल बंद; पोलिसांपुढे तपासाचे मोठे आव्हानआरोपी पवन वडगावे हा स्वतः पोलिस दलात कार्यरत असल्याने त्याला तपासाच्या सर्व पद्धतींची पूर्ण कल्पना होती. फरार झाल्यानंतर तांत्रिक पुरावे मिळू नयेत म्हणून त्याने स्वतःचा मोबाईल बंद करून फेकून दिला होता. तो दोन ते तीन दिवस एक मोबाईल आणि सिम वापरून फेकून देत होता. त्यामुळे तांत्रिक तपासात मोठे अडथळे येत होते. मात्र, पोलिसांनी सर्व जुन्या व नव्या नंबरचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड अत्यंत बारकाईने तपासले आणि त्याच्या संपर्कात असणारे आश्रयदाते शोधून काढले..अशी झाली नांदेडमध्ये नाट्यमय अटकरविवारी (ता.२) रात्री गुप्त बातमीदाराकडून आरोपी नांदेड जिल्ह्यातील नारसी परिसरातील एका गावात लपून बसल्याची पक्की माहिती पोलिसांना मिळाली. माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखा व बाळापूर पोलिसांचे विशेष पथक तातडीने नांदेडकडे रवाना झाले. तेथे अत्यंत शिताफीने सापळा रचून सोमवारी सकाळी आरोपी पवन वडगावे याला ताब्यात घेण्यात आले.."आरोपी स्वतः पोलिस दलात असल्याने तपासाच्या पद्धती ओळखून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत होता. तो दोन-तीन दिवस मोबाईल वापरून फेकून देत होता, ज्यामुळे तांत्रिक तपासात अडथळे येत होते. मात्र, पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्व मोबाईल क्रमांकांचे सीडीआर ट्रॅक केले. पोलिसांचा हा तपासाचा फास आवळल्यानंतर अखेर नांदेड जिल्ह्यातून आरोपीला ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले आहे."- गजानन पडघन, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, बाळापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.