अकोला

Akola Crime News: ‘तो’ खाकीतील ‘नराधम’ नांदेडमधून गजाआड ; बाळापूर पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश

Absconding Police Constable Arrested in Nanded: मोबाईल आणि सिमकार्ड सतत बदलत पोलिसांना चकवा देणाऱ्या आरोपीला गुप्त माहितीच्या आधारे संयुक्त कारवाईत ताब्यात घेण्यात आले.
Akola Crime News

Akola Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बाळापूर: अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी, फरार पोलिस शिपाई पवन वडगावे याच्या अखेर अकोला पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या. अत्यंत हुशारीने दर दोन-तीन दिवसांनी मोबाईल व सिमकार्ड बदलून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या या आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखा व बाळापूर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत नांदेड जिल्ह्यातील ‘नारसी’ या ग्रामीण भागातून सोमवारी (ता.३) भल्या पहाटे अटक केली.

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