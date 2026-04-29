बाळापूर: तालुक्यातील आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मध्यस्थांकडून सुरू असलेल्या आर्थिक लुटीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर आता थेट शिक्षण विभागाच्या पडताळणी समितीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रक्रियेसाठी नेमण्यात आलेल्या २० सदस्यीय समितीच्या माध्यमातूनच दलालांचे फावत असल्याची जोरदार चर्चा असून, या संपूर्ण समितीचीच सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे..आरटीई प्रवेशासाठी कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने २० लोकांची मोठी समिती गठीत केली आहे. मात्र, ही समिती पारदर्शक काम करण्याऐवजी दलालांसाठी 'बॅकडोअर' मार्ग मोकळा करून देत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे..वेशासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती, पालकांचे संपर्क क्रमांक आणि कागदपत्रांमधील त्रुटींची गोपनीय माहिती समितीमधूनच बाहेर जात असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे.शासकीय प्रक्रिया गोपनीय असणे अपेक्षित असताना, तालुक्यातील दलालांकडे पालकांची इत्यंभूत माहिती पोहोचतेच कशी? ज्यांनी मध्यस्थांना पैसे दिले, त्यांच्या त्रुटींकडे डोळेझाक केली जाते का? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत..'मिलीभगत' कीप्रशासकीय हतबलता?एकीकडे गटशिक्षणाधिकारी पालकांना आवाहन करीत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्याच अधिपत्याखाली असलेली विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखांची समिती संशयाच्या फेऱ्यात सापडली आहे. 'शिक्षण विभागाचा आपल्याच समितीवर वचक नाही की ही मिलीभगत आहे?' असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. या २० सदस्यीय समितीची चौकशी झाल्याशिवाय दलालांचा सुळसुळाट थांबणे कठीण असल्याचे बोलले जात आहे.."आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक आहे. पडताळणी समिती केवळ कागदपत्रांमधील त्रुटी तपासण्याचे काम करते. जर कोणी प्रक्रियेत पैसे मागत असेल किंवा समितीतील कोणाचे नाव घेत असेल, तर पालकांनी त्याला बळी पडू नये. अशा कोणत्याही प्रकारची अधिकृत तक्रार पुराव्यासह प्राप्त झाल्यास आम्ही संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करू."-दीपमाला भटकर, गटशिक्षणाधिकारी, बाळापूर.