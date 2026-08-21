बाळापूर: सुरुवातीच्या पावसाच्या भरवशावर उभे राहिलेले सोयाबीन पीक आता फुलोऱ्यात व शेंगा धरण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर असतानाच पावसाने तब्बल तीन आठवड्यांहून अधिक काळ दडी मारली आहे. कडक उन्हामुळे जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी होत असून, तालुक्यातील सुमारे ६० हजार हेक्टरवरील सोयाबीन पीक धोक्यात आले आहे. उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती निर्माण झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत..बाळापूर तालुक्यात मॉन्सूनच्या सुरुवातीला अधूनमधून झालेल्या हलक्या ते मध्यम पावसावर शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मूग या पिकांची पेरणी केली. त्यानंतर पोषक वातावरण मिळाल्याने सोयाबीनची वाढ चांगली झाली. अनेक शेतांमध्ये पीक कमरेएवढे उंच झाल्याने यंदा विक्रमी उत्पादनाची आशा शेतकऱ्यांना वाटत होती..Chakan MIDC Development: ‘चाकण’च्या समस्या सोडविण्यासाठी हालचाली; ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’वर.मात्र, ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून पावसाने घेतलेली विश्रांती आणि त्यात वाढलेला उकाडा यामुळे शेतातील परिस्थिती झपाट्याने बदलली आहे. सध्या सोयाबीन पीक फुलोऱ्यात असून, शेंगा लागण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हाच उत्पादनाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील कालावधी मानला जातो..मात्र, याच काळात पावसाचा खंड पडल्याने जमिनीतील ओलावा कमी झाला आहे. परिणामी फुलगळ वाढली असून, काही ठिकाणी पिके करपू लागली आहेत. हिरवीगार दिसणारी सोयाबीनची शेते आता ठिकठिकाणी कोमेजलेली दिसत आहेत. फुलांची संख्या कमी झाल्याने पुढे शेंगांचे प्रमाण घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होणार असून, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले जाण्याची भीती आहे..१५ ते २० दिवसांचा ताण ठरू शकतो घातककृषी तज्ज्ञांच्या मते, सोयाबीनच्या फुलोऱ्यात आणि शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत सलग १५ ते २० दिवस पावसाचा ताण पडल्यास उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते. काही परिस्थितींमध्ये उत्पादनात ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत समाधानकारक पाऊस झाला नाही, तर तालुक्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे..कर्ज काढून उभे केलेले पीक वाळण्याच्या मार्गावरमहागडी बियाणे, खते, औषधे तसेच मशागत, कोळपणी आणि आंतरमशागतीवर मोठा खर्च करून शेतकऱ्यांनी पीक उभे केले. सुरुवातीला पिकाची वाढ पाहून खर्च भरून निघण्याबरोबरच चांगले उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता पावसाने पाठ फिरवल्याने हीच आशा मावळताना दिसत आहे. हंगाम चांगला जाईल, या आशेवर कर्ज काढून शेतीत पैसा लावला. आता पाऊसच झाला नाही तर मुद्दल सोडा, लागवडीचा खर्च तरी निघेल का, असा प्रश्न, संकटात सापडलेले शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.."यंदा सुरुवातीला पाऊस बऱ्यापैकी झाल्याने सोयाबीनची वाढ चांगली झाली. पीक फुलोऱ्यात आल्यावर चांगले उत्पादन मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, आता तीन आठवड्यांपासून पावसाचा पत्ता नाही. फुलगळ होत आहे आणि झाडे माना टाकत आहेत. बियाणे, खत, औषधांसाठी मोठा खर्च केला; आता पाऊस आला नाही तर खर्चही निघणार नाही. पिकाकडे पाहून डोळ्यात पाणी येतं.”- साहेबखाॅ पठाण, शेतकरी, खंडाळा.IND vs SL 2nd Test: भारत-श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीपूर्वी संघात बदल; तगड्या ऑल राऊंडरसह २ खेळाडूंची एन्ट्री, मिळणार पदार्पणाची संधी."सोयाबीन शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत आहे. याच वेळी पावसाने दडी मारल्याने जमिनीतील ओलावा पूर्णपणे कमी झाला आहे. दिवसेंदिवस पीक करपत चालले असून उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती आहे. कर्ज काढून शेती केली आहे. पाऊस पडला नाही तर कर्ज फेडायचे कसे, हा प्रश्न आहे. प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. आता आमच्या सगळ्या आशा आभाळाकडे लागल्या आहेत."-दिलीप डोंगरे, शेतकरी, हातरुण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.