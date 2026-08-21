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Balapur Soybean Crop: बाळापुरात ६० हजार हेक्टरवरील सोयाबीन धोक्यात; फुलोऱ्यातच पिकांना पावसाचा दगा; उत्पादनात ४० ते ५० टक्के घट होण्‍याची शक्यता

60,000 Hectares of Soybean Crop Under Threat: बाळापूर तालुक्यात पावसाने तीन आठवड्यांहून अधिक काळ दडी मारल्याने सुमारे ६० हजार हेक्टरवरील सोयाबीन पीक धोक्यात आले आहे.
Balapur Soybean Crop

Balapur Soybean Crop

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बाळापूर: सुरुवातीच्या पावसाच्या भरवशावर उभे राहिलेले सोयाबीन पीक आता फुलोऱ्यात व शेंगा धरण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर असतानाच पावसाने तब्बल तीन आठवड्यांहून अधिक काळ दडी मारली आहे. कडक उन्हामुळे जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी होत असून, तालुक्यातील सुमारे ६० हजार हेक्टरवरील सोयाबीन पीक धोक्यात आले आहे. उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती निर्माण झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.

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