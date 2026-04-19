Akola News: बाळापूर तालुक्यात सूर्याचा प्रखर तडाखा; शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट; शेतकरी आणि मजूर वर्ग बेजार

बाळापूर: विदर्भातील उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, बाळापूर तालुक्यात तापमानाचा पारा आता ४४ अंशांच्या वर पोहोचला आहे. सूर्याच्या प्रखर झळांमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, याचा थेट परिणाम शासकीय कामकाजावरही दिसून येत आहे. दुपारी ११ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत रस्ते ओस पडत असून, वाढत्या उष्णतेमुळे मजूर आणि शेतकरी वर्ग घामाने बेजार झाला आहे..गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत असून, आता पारा ४५ अंशांकडे वाटचाल करत आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे नागरिक घरातच राहणे पसंत करत असल्याने बाळापूर शहरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये दुपारच्या सुमारास शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. कामासाठी येणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांची संख्या रोडावली असली, तरी कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची मात्र प्रचंड दमछाक होत आहे..कडक उन्हाचा फटका बसत असला तरी, दुसरीकडे लगीन सराईमुळे बाजारपेठेत लगबग कायम आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात विवाहाचे मुहूर्त असल्याने भर उन्हातही कापड दुकानांवर गर्दी दिसून येत आहे. तालुक्यातील वाडेगाव ही मोठी कापड बाजारपेठ असल्याने तेथे खरेदीसाठी ग्राहकांच्या रांगा लागल्या आहेत.काही नागरिक अकोला येथे धाव घेत आहेत. जून मध्येही लग्नाचे मुहूर्त असल्याने बाजारपेठेतील ही गजबज कायम राहण्याची शक्यता आहे. रेल्वे स्थानक आणि बसस्थानकांवरही प्रवाशांची वर्दळ दिसून येत आहे..शेतमजूर, बांधकाम कामगार हवालदिलहवामान विभागाने उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिल्याने शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. अंगाची लाहीलाही करणाऱ्या उन्हामुळे बांधकाम मजूर आणि शेतमजुरांना काम करणे कठीण झाले आहे. दुपारी काम करणे अशक्य झाल्याने अनेक मजूर पहाटे लवकर काम सुरू करून अकरा वाजेपर्यंत आटोपण्यावर भर देत आहेत..शीतपेयांना मागणीउन्हापासून सुटका मिळवण्यासाठी नागरिक रसवंती गृहे, शीतपेय आणि आइस्क्रीम पार्लरकडे वळत आहेत. सायंकाळच्या वेळी या दुकानांवर मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. नागरिकांनी उष्णतेपासून वाचण्यासाठी जास्तीत जास्त पाण्याचे सेवन करावे आणि दुपारी बाहेर पडताना काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.."नागपूर प्रादेशिक हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार विदर्भात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी स्वतःची काळजी घ्यावी, तहान लागलेली नसली तरी जास्तीत जास्त पाणी प्यावे. शारीरिक कष्टाची कामे टाळावी. ज्वलनशील पदार्थांपासून लांब राहावे. लहान मुले किंवा पाळीव प्राण्यांना बंद वाहनात सोडू नये. पशुधनास आणि पाळीव प्राण्यांना सावलीत ठेवावे व त्यांना पुरेसे पिण्याचे पाणी द्यावे. अशक्तपणा, डोकेदुखी किंवा चक्कर आल्यास तत्काळ डॉक्टरांशी संपर्क साधावा."- डॉ. विजयसिंह जाधव,तालूका वैद्यकीय अधिकारी, बाळापूर