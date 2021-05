बॅंकांच्या वेळा बदलल्या, आता सकाळी 9 पासून राहणार सुरू

By

अकोला ः जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंका, खासगी बॅंकांमध्ये उसळणारी नागरिकांची गर्दी पाहता जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी बॅंकांच्या वेळेत वाढ केली आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंका, खासगी बॅंका सकाळी ९ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत सुरू राहतील. Banks times have changed, now starting from 9am

जिल्ह्यातील बॅंकांमध्ये पीएम किसान योजना, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना इत्यादींचे अनुदान काढण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे कोविड विषाणूचा प्रादुर्भाव व फैलाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या कारणास्तव बॅंकेत होणारी गर्दी टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सर्व बॅंकांच्या वेळेत बदल केला आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील सर्व बॅंका सकाळी ९ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत सुरु राहतील. त्यामुळे बॅंकांमध्ये उसळणारी खातेधारकांची गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.

प्रतिबंधित क्षेत्रातील गावांमध्ये सुद्धा सुट

कृषी सेवा केंद्र व कृषी निविष्ठांची दुकाने कृषी प्रक्रिया उद्योगगृहे, शेती औजारे आणि शेतातील उत्पादनांशी संबंधित दुकाने व प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या अकोला तालुक्यातील सांगवी, डोंगरगाव, उगवा, बोरगाव मंजुर, बोरगाव खुर्द, सांगळूद. अकोट तालुक्यातील लोहारी, रुईखेड, बोर्डी, चोहट्टा, अकोली जहॉगिर. बाळापूर तालुक्यातील व्याळा, वाडेगाव, पारस. बार्शीटाकळी तालुक्यातील महान. मूर्तिजापूर तालुक्यातील सिरसो, मदापुरी. पातुर तालुक्यातील असोला, अंबाशी, सस्ती, विवरा. तेल्हारा तालुक्यातील बेलखेड, सौंदळा, हिवरखेड इत्त्यादी गावातील कृषी सेवा केंद्र व कृषी निविष्ठांची दुकाने सकाळी ७ ते दुपारी २ व तेथील बॅंका सकाळी ९ ते दुपारी १ या कालावधीत सुरू राहतील, असे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

