Akola News: वडिलांनीच घेतला चिमुकल्याचा जीव;संशयाचे विष; स्वतःवरही जीवघेणा हल्ला

बार्शीटाकळी: तालुक्यातील मिर्झापूर शेतशिवारात एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून, वडिलांनीच त्यांच्या स्वतःच्या आठ वर्षीय मुलाची धारदार शस्त्राने हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.पोलिस ठाणे बार्शीटाकळी अंतर्गत ही घटना घडली असून, आरोपी दिलीप लहानू मोटे (वय ३०, रा. नांद्री काळेगाव, ता. खामगाव, जि. बुलढाणा) याने स्वतःच्या मुलगा प्रेम दिलीप मोटे (वय ८) याचा जीव घेतल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी व त्याची पत्नी हे मागील दोन दिवसांपासून मिर्झापूर येथे आले होते. शनिवारी (ता.२) संध्याकाळी आरोपीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत तिच्याशी वाद घातला. .'तुझे कोणासोबत संबंध आहे', असा आरोप करत शिवीगाळ केली व 'तुला व मुलाला मारून टाकतो आणि स्वतःही आत्महत्या करतो' अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. रविवारी (ता.३) सकाळी ७ वाजताच्या सुमारास आरोपी व त्याचा मुलगा मेंढ्या चारण्यासाठी शेतात गेले. सकाळी १० वाजता ते घरी जेवणासाठी आले असता पुन्हा एकदा पत्नीशी वाद झाला. त्यानंतर आरोपी व मुलगा पुन्हा शेताकडे निघून गेले..दुपारी सुमारे २.२० वाजता आरोपीने त्याच्या भावाला फोन करून, त्याने स्वतः त्याच्या मुलाला गुप्तीने जखमी केले असल्याची कबुली दिली. ही माहिती मिळताच कुटुंबिय व पत्नी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी तत्काळ गावचे पोलिस पाटील यांना कळविले.घटना केल्यानंतर आरोपीने त्याच गुप्तीने स्वतःच्या पोटात वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलिस पाटील काकड यांनी तत्परता दाखवत १०८ ॲम्ब्युलन्सला संपर्क साधून आरोपीला तातडीने अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी पाठविले. सध्या आरोपीवर उपचार सुरू आहेत..या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम १०३(१) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी तत्काळ उपविभागीय पोलिस अधिकारी वैशाली मुळे यांना घटनास्थळी रवाना केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक प्रवीण धुमाळ (पो.स्टे. बार्शीटाकळी), पीएसआय निलेश चाटे तसेच फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला आहे..या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून, एका निष्पाप बालकाचा बळी गेल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे."ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असून, कौटुंबिक वादातून घडल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. आरोपीवर उपचार सुरू असून, बीएनएस १०३(१) अन्वये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे."- प्रवीण धुमाळ, ठाणेदार, पोलिस स्टेशन बार्शीटाकळी.