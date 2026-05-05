Akola News: वडिलांनीच घेतला चिमुकल्याचा जीव;संशयाचे विष; स्वतःवरही जीवघेणा हल्ला

Crime in Barshitakli: A Tragic Incident: बार्शीटाकळीतील हृदयद्रावक घटनेत वडिलांनी ८ वर्षीय मुलाचा जीव घेतला; कौटुंबिक वादातून आत्महत्येचा प्रयत्न; पोलिस तपास सुरू.
बार्शीटाकळी: तालुक्यातील मिर्झापूर शेतशिवारात एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून, वडिलांनीच त्यांच्या स्वतःच्या आठ वर्षीय मुलाची धारदार शस्त्राने हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

पोलिस ठाणे बार्शीटाकळी अंतर्गत ही घटना घडली असून, आरोपी दिलीप लहानू मोटे (वय ३०, रा. नांद्री काळेगाव, ता. खामगाव, जि. बुलढाणा) याने स्वतःच्या मुलगा प्रेम दिलीप मोटे (वय ८) याचा जीव घेतल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी व त्याची पत्नी हे मागील दोन दिवसांपासून मिर्झापूर येथे आले होते. शनिवारी (ता.२) संध्याकाळी आरोपीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत तिच्याशी वाद घातला.

