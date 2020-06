सावधान! हॕकर्सचे जाळे विणून तयार ; सावज हेरतायेत 

मूर्तिजापूर (जि.अकोला) : फेसबुक आणि मेसेंजर हॕक करणाऱ्यांनी आपले जाळे विणून ठेवले असून सावज हेरताच ते टाकण्याला सुरुवात केली आहे. या तालुक्यात घडलेल्या एका प्रकाराने सर्वाना सावध केले आहे. या तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकाला या प्रकारातून आर्थिक फटका बासण्यापूर्वीच ते सावध झाल्याने मोठा अनर्थ टळला. घडले असे, की इर्शाद हुसैन खान हे जिल्हा परिषदेच्या या तालुक्यातील एका प्राथमिक शाळेत शिक्षक आहेत. त्यांना मॕसेंजर ॲप वरून त्यांचे किनखेडचे शिक्षक मित्र अशोक उमाळे यांचा मेसेज आला. त्यात त्यांनी पाच हजार रूपयांची मागणी केली. कारण सांगितले मुलीच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचे. लगेच संदेश देवाण घेवाणीत व्यस्त रहात, इर्शाद खान यांनी अशोक उमाळे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. ते या प्रकारापासून अनभिज्ञ होते. इर्शाद खान यांचा संशय खरा ठरला. आपल्या मित्राचे मॕसेंजर ॲप हॕक झाल्याचे त्यांनी हेरले. जुजबी चर्चेनंतर शंकास्पद वाटताच हॕकरने चॕटींग बंद केले. यावरून हे सिद्ध होते की हॕकर्स कडे अनेकांची माहिती आहे. उमाळे यांना खान यांनी लगेच झाला प्रकार कथन करून सावध केले. असाच संदेश उमाळेंच्या नावे यवतमाळचे राम आत्राम या शिक्षकालाही आला आहे. दोघेही सायबल सेल कडे तक्रार नोंदविणार आहेत. अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा फेसबुक, मॕसेंजर ॲप हॕक करणाऱ्यांनी आपले जाळे विणून ठेवले आहे. सावज टप्प्यात येताच ते जाळे टाकण्याचा प्रयत्न करतात. प्रयत्न फसला, तर पळ काढतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष संपर्कानंतरच आर्थिक देवाण घेवाण करणे हितकारक असल्याचे सर्वांनी लक्षात ठेवावे. सतर्क राहावे. हॕकर्सच्या कारस्थानाला बळी पडू नये. अकाऊंट हॅक झाले, तर ज्याची त्यालाच तक्रार करावी लागेल, हे सुद्धा लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. अलिकडे हे प्रकार वाढले आहेत. अॉनलाईन आर्थिक व्यवहार करतांनि खूप काळजी घ्यावी. अनोळखी व्यक्तीसोबत असे व्यवहार करूच नये. चुकून असा प्रसंग आल्यास ताबडतोब अकोला येथील सायबर सेल किंवा आपण ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आहोत,शतिथे विनाविलंबा तक्रार नोंदवावी.

-संतोष हम्बर्डे. गोपनीय विभाग, शहर पोलीस ठाणे, मूर्तिजापूर

Web Title: Be careful! Created by weaving a web of hackers; They are watching akola marathi news