Akola: बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांना दणका; दोन कंपन्यांवर गुन्हे दाखल; कृषी विभागाची कारवाई

अकोला: शेतकऱ्यांना कथितपणे दिशाभूल करून अप्रमाणित सोयाबीन बियाण्यांची विक्री केल्याप्रकरणी दोन बियाणे कंपन्यांविरुद्ध सिटी कोतवाली आणि एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कृषी विभागाने केलेल्या तपासणीत संबंधित कंपन्यांच्या बियाण्यांचे नमुने अप्रमाणित आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे बोगस बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या अन्य कंपन्यांमध्येही खळबळ उडाली आहे..यंदाच्या खरीप हंगामात एल-नीनोच्या प्रभावामुळे जून महिन्यात समाधानकारक पाऊस झाला नाही. उपलब्ध पावसावर अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची पेरणी केली; मात्र पेरणीनंतर बियाण्यांची उगवण न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात तक्रारी समोर आल्या. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली..या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शेतकरी प्रतिनिधींनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) कार्यालयात आंदोलन केले होते. एसएओ कार्यालयाला कुलूप ठोकून अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा माजी आमदार अमोल मिटकरी आणि किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद पाटील यांनी दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती. सात दिवसांत चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले..Pune Mumbai Trains: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! १७ जुलैपर्यंत पुणे-मुंबई २५ गाड्यांचे मार्ग बदलले, दौंड-मनमाड मार्गे गाड्या वळवल्या...रवी सीड्सच्या जाहिरातीवरही प्रश्नचिन्हरवी सीड्स रिसर्च प्रा. लि. कंपनीने आपल्या बियाण्यांच्या पिशव्यांवर ‘रवीचे बियाणे... अस्सल सोन्याचे दाणे’ असा दावा केला होता. मात्र, कृषी विभागाच्या तपासणीत हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे समोर आले. तपासणीमध्ये कंपनीच्या बियाण्यांचे ८ नमुने अप्रमाणित असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्यानंतर कंपनीविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..इतर कंपन्यांवरही कारवाईची शक्यताकृषी विभागाने बोगस व निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांबाबत प्राप्त झालेल्या इतर तक्रारींचीही छाननी सुरू केली आहे. तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या आणखी कंपन्यांवरही कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी अधिक जोर धरत आहे..Constitutional Amendment India: मंत्रिपदावरून हटविण्याऐवजी निलंबन;प्रस्तावित १३०व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत संसदीय समितीची शिफारस.दोन कंपन्यांविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हेजिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात बुस्टर प्लॅन्ट जेनेटिक्स प्रा. लि. (गेवराई बाजार, ता. बदनापूर, जि. जालना) या कंपनीविरुद्ध, तर सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात रवी सीड्स रिसर्च प्रा. लि. (ताराविल्ला, ता. अलोट, जि. रतलाम) या कंपनीविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम तसेच बियाणे कायद्यातील विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.