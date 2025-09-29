अकोला

Akola Flood: अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची पिके मातीमोल; शेतकरी हवालदिल, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

Farmer Crisis: अंजनी खुर्द महसूल मंडळामध्ये यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मुसळधार सरी घटनांनी शेतातील पिके अक्षरशा वाहून गेली. बुलडाणा जिल्ह्यात तर १७ लाख हेक्टरांहून अधिक शेती मातीमोल झाली.
अंजनी खुर्द : अंजनी खुर्द महसूल मंडळामध्ये यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मुसळधार सरी घटनांनी शेतातील पिके अक्षरशा वाहून गेली. बुलडाणा जिल्ह्यात तर १७ लाख हेक्टरांहून अधिक शेती मातीमोल झाली.

