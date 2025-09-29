Akola Flood: अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची पिके मातीमोल; शेतकरी हवालदिल, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

अंजनी खुर्द : अंजनी खुर्द महसूल मंडळामध्ये यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मुसळधार सरी घटनांनी शेतातील पिके अक्षरशा वाहून गेली. बुलडाणा जिल्ह्यात तर १७ लाख हेक्टरांहून अधिक शेती मातीमोल झाली. .कपाशी, सोयाबीन, तूर, मका, ज्वारी, भुईमूग, भाजीपाला, हळद या पिकांचा अक्षरशा चिखल झाला. हजारो कोटींचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे; मात्र खरी परिस्थिती त्याहीपेक्षा गंभीर आहे..जिल्ह्यातील अंजनी खुर्द गावात जून ते ता. २७ सप्टेंबरपर्यंत अंजनी खुर्द महसूल मंडळात दिवसभर मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. या पावसाने अक्षरशा शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या पिके नष्ट झाली. ढगफुटीच्या अशा घटनांची परिसरात अनेक ठिकाणी पुनरावृत्ती दिसून आली. नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या बळीराजाला आता सरकारी मदतीची अपेक्षा आहे..पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करण्याचे आदेश सरकारने दिले असले, तरी बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार व मेहकर तालुक्यात पंचनाम्यांची कामे अद्याप सुरूच नाहीत. विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी बनवलेल्या गुंतागुंतीच्या अटी शेतकऱ्यांना फक्त निराश करतात. अनेकदा मदत मिळेपर्यंत शेतकरी आत्महत्येच्या टोकावर पोहोचतो..त्याची जबाबदारी कोण घेणार? त्यामुळे स्थानिक नुकसानीचे तातडीने पंचनामे पूर्ण करून योग्य ती नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. खरिपाचे पीक पाण्यात गेले. जोपर्यंत शेतातील पाण्याचा निचरा होत नाही, तोपर्यंत रब्बीच्या हंगामाची तयारी करता येत नाही. सणासुदीचे दिवस आहेत..Sukhapuri Heavy Rain : सुखापुरी परिसरात चौथ्या दिवशीही जोरदार पावसाचा हाहाकार; शेतकरी राजा संकटात.दसरा-दिवाळी हे सण तोंडावर आले आहेत. तेव्हा सरकारने नेहमीचे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ काही रक्कम जमा करण्याची गरज आहे. सरकारने तत्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करून मदतीचा हात पुढे करावा. अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.