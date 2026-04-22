Akola News: गोदामाला लागलेल्या आगीमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

बाळापूर: रिधोरा शेतशिवारातील राजेश लोहिया यांच्या गोडाऊनला लागलेल्या आगीने प्रशासकीय यंत्रणेचा गलथानपणा चव्हाट्यावर आणला आहे. या गोडाऊनमध्ये 'नाफेड'चा लाखो रुपयांचा हरभरा साठवून ठेवलेला असतानाही, आग विझवण्यासाठी साधी पाण्याची सोय किंवा 'फायर इस्टिग्युशर' नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या गंभीर विषयावर रिधोरा येथील पोलिस पाटील सुजय देशमुख यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. २१) दुपारच्या सुमारास राजेश लोहिया यांच्या मालकीच्या गोडाऊन परिसरात भीषण आग लागल्याची घटना घडली. ज्या गोडाऊनमध्ये शासकीय माल (नाफेड आणि सीसीआय) साठवला जातो, तिथे नियमानुसार अग्निशमन यंत्रणा आणि पाण्याची पुरेशी व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे..मात्र, रिधोरा येथील गोडाऊनमध्ये आगीच्या वेळी पाण्याचा टँकर सोडाच साध्या पाण्याचीही व्यवस्था नव्हती. सुदैवाने अग्निशमन दलाच्या बंबांनी वेळीच पोहोचून आग विझवली, अन्यथा शेतकऱ्यांचा आणि सरकारचा कोट्यवधींचा माल खाक झाला असता. .दरम्यान या विषयावर गोदाम मालक किंवा येथील व्यवस्थापकासोबत संपर्क साधून त्यांची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्यासोबत संपर्क होऊ शकला नाही..प्रशासनाला जाब विचारणार ; पोलिस पाटीलनाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी कुठल्या निकषावर अशा गोडाऊनची निवड केली जिथे सुरक्षेची कोणतीही साधने नाहीत? एखाद्या गरिबाचे गोडाऊन असते तर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली असती, मग मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या गोडाऊनला सवलत का? असा सवाल पोलिस पाटील सुजय देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि गोडाऊन मालकावर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.