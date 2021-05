गहू खरेदीचे आदेश धडकले

अकोला ः महाराष्ट्र स्टेट को.ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनने Maharashtra State Co-operative Marketing Federation शेतकऱ्यांचा गहू खरेदीचा निर्णय Wheat purchase decision घेतला आहे. याबाबतचे पत्र भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांना फेडरेशनच्या वतीने देण्यात आले आहे. भाजपने BJP गहू खरेदीसाठी आग्रहाची मागणी केली होती. Buying wheat; Success of BJP's demand; The marketing federation will buy

अन्यथा जन आंदोलनाचा इशारा दिला होता. याची दाखल राज्य शासनाने घेऊन रब्बी पणन हंगाम २०२१-२२ मध्ये विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत गहू खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहे.

शेतकऱ्यांच्या घरी गव्हाचे पीक येऊन पडले आहे. ते तातडीने खरेदी करावे, अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासन व महाराष्ट्र स्टेट को.ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनला निवेदन देऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा व समस्या मांडल्या होत्या.

जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी डी.वाय शेख यांनी दाखल घेऊन आ. सावरकर यांची मागणी शासन दरबारी कळविली. शेतकऱ्यांचा गहू खरेदी करणे संबंधी मागणी केली होती. राज्य शासनाने गहू खरेदी करण्यासाठी प्रक्रिया जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. या संदर्भात राज्य शासन व मार्केटिंग फेडेरेशने गहू खरेदी करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.

संपादन - विवेक मेतकर