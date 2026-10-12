Akola Crime : कार लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश! ‘एलसीबी’कडून सहा तासांत तीन आरोपी अटकेत, १८.७० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

अकोला - अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेने वाहनचालकाला पिस्तुलाचा धाक दाखवून, मारहाण व चाकूने वार करून कार लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणातील नाशिक, नागपूर आणि वाशिम जिल्ह्यांतील तीन आरोपींना अवघ्या सहा तासांत अटक करण्यात आली. आरोपींकडून चोरीची कार, सात मोबाईल फोन, एअरगन, छरे, बारुदाचे साहित्य आणि मोटारसायकल असा एकूण १८ लाख ७० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री पावणे आठच्या सुमारास वाशीम बायपास रोडवरील मद्रास गॅरेजसमोर टोयोटा हायरायडर कारने (एमएच ३० बीडब्ल्यू ६७९१) जाणाऱ्या तक्रारदाराला दोन अज्ञात आरोपींनी अडवले. पिस्तुलाचा धाक दाखवून त्याला खाली उतरवले. त्यानंतर मारहाण करून चाकूने वार करत जखमी केले आणि १६ लाख रुपये किमतीची कार, दोन मोबाईल फोन व इतर साहित्य घेऊन अमरावतीच्या दिशेने पलायन केले..याप्रकरणी जुने शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला आरोपींचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले. पोलिस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने तपास सुरू केला. चोरीच्या कारमधील जीपीएस यंत्रणेच्या मदतीने वाहनाचे लोकेशन शोधण्यात आले. अकोला आणि अमरावती पोलिसांनी समन्वय साधून कारचा माग काढला..अमरावती गुन्हे शाखेच्या पथकाने नांदगाव पेठ येथे विक्की शांताराम रोकडे (वय २५, रा. घोटी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक) याला चोरीच्या कारसह ताब्यात घेतले. पुढील तपासात विनायक गजानन धोंगडे (वय २२, रा. नागठाणा, जि. वाशिम) याच्या मोबाईलचे तांत्रिक विश्लेषण करण्यात आले. त्याचे लोकेशन अकोल्यातील पातूर रोड परिसरात आढळले.त्यानुसार हिंगणा ओव्हरब्रिजजवळ काळ्या रंगाच्या हिरो एक्स्ट्रीम मोटारसायकलवरून जाणाऱ्या करण रमेश चव्हाण (वय २२, रा. पिंपळा, ता. सावनेर, जि. नागपूर) आणि विनायक गजानन धोंगडे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चौकशीत तिघांचा गुन्ह्यातील सहभाग समोर आला. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक आणि अपर पोलिस अधीक्षक बी. रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर यांच्या नेतृत्वात एलसीबी टीमने केली..या कारवाईत स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी निलेश देशमुख, गोपाल जाधव, विष्णू बोडखे, माजिद पठाण आणि अनिल चव्हाण यांनी सहभाग घेतला. तसेच पोलीस अंमलदार शेख हसन, उमेश पराये, सुलतान पठाण, भास्कर धोत्रे, अमित दुबे, अब्दुल माजिद, रविंद्र खंडारे, महेंद्र मलिये, किशोर सोनोने, खुशाल नेमाडे, मंगेश इंगळे, वसीमोद्दीन, एजाज अहमद, राहुल गायकवाड, स्वप्नील खेडकर, श्रीकांत पातोंड, अन्सार अहमद, राज चंदेल, आकाश मानकर, धीरज वानखडे, पवन डांबलकर, अभिषेक पाठक, मोहम्मद आमीर, सतीश पवार, अशोक सोनवणे आणि भीमराव दिपके यांनी कामगिरी बजावली. वाहनचालक प्रविण कश्यप, मनीष ठाकरे, देवानंद खरात आणि प्रकाश लोखंडे यांनीही कारवाईत सहकार्य केले..१८ लाख ७० हजारांचा मुद्देमाल जप्तआरोपींकडून टोयोटा हायरायडर कार, विविध कंपन्यांचे सात अँड्रॉइड मोबाईल फोन, काळ्या रंगाची बंदुकीसारखी दिसणारी एअरगन, छरे, आवाज करण्यासाठी वापरण्यात येणारे बारुदाचे साहित्य आणि हिरो एक्स्ट्रीम मोटारसायकल (एमएच ४० डीएम १८३६) असा एकूण १८ लाख ७० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तिन्ही आरोपींना पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी जुने शहर पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.