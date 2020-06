पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील साखळी वाढल्याने या शहराची वाढली चिंता

अकोला : महानगरपालिका क्षेत्रात कोरोना विषाणू कोविड-19 च्या संसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांची साखळी मोठी आहे. मनपाने केलेल्या आरोग्य तपासणीतून तब्बल असे 555 नागरिक आढळूले असून, त्यांना शहरात विविध ठिकाणी क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. अकोला महानगरपालिका क्षेत्रामध्‍ये कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मनपा घरोघरी जाऊन आरोग्य तपासणी सुरू केली आहे. विषाणू संसर्ग नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मनपा यंत्रणेकडून प्रयत्न केले जात आहे. कोरोनाचा संक्रमण शहरामध्‍ये वाढू नये यासाठी शहरातील विविध भागातून आढळलेल्‍या कोरोना पॉझिटिव्‍ह रुग्‍णांच्‍या संपर्कात आलेल्या नागरिकांचा शोध घेतला जात आहे. त्यात हाय रीस्‍क व लो रीस्‍कमध्‍ये आलेल्‍या नागरिकांना परिसरातील व शहरातील इतर नागरिकांपसून वेगळ ठेवणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे. म्‍हणून जिल्‍हा प्रशासन व मनपा प्रशासनाव्‍दारे हाय रीस्‍क व लो रीस्‍कमध्‍ये असलेल्‍या नागरिकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी क्‍वारंटाईन करण्‍यात येत आहे. त्यासाठी डॉ. पंजबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ परिसर, संतोषी माता मंदीर जवळील सामाजिक न्‍याय विभाग अंतर्गतील गुणवंत मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, रामदास पेठ येथील शासकीय अध्‍यापक महाविद्यालय मुले/मुलींचे वसतिगृह तसेच सिव्‍हिल लाईन पोलिस स्‍टेशन समोरील सैनिकी मुलांचे वसतिगृह येथे नागरिकांना क्वारंटाई करण्याची व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली आहे. स्‍वॅब घेऊन कोरोना चाचणी

दहा दिवस क्‍वारंटाईन करण्‍यासाठीची व्‍यवस्‍था जिल्‍हा प्रशासनाकडून करण्‍यात आली आहे. पाच दिवसानंतर कोरोना सदृश्‍य लक्षणे असलेल्‍यांचे स्‍वॅब घेऊन कोरोना चाचणी करण्‍यात येणार आहे. मनपाने सुरू केलेल्या आरोग्य तपासणीत आतापर्यंत मनपाच्या चारही झोनमधून पूर्व, पश्चिम, उत्‍तर व दक्षिण झोन अंतर्गत एकूण 555 नागरिकांना कोरोना पॉझिटिव्‍ह रूग्‍णांच्‍या संपर्कात आल्याने क्‍वारंटाईन करण्‍यात आले असल्याची माहिती मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिली.

