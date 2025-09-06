अकोला

Telhara Crime : हिवरखेडात महाविद्यालयीन तरुणीवर अत्याचार; पीडितेच्‍या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल, आरोपी फरार

हिवरखेड येथील एका विद्यार्थिनीवर दीर्घकाळ लैंगिक अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे.
crime
crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तेल्हारा - हिवरखेड येथील एका विद्यार्थिनीवर दीर्घकाळ लैंगिक अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी फरार झाला आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
crime
Accused
College
Absconding
young girl
Telhara Taluka

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com