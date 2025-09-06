तेल्हारा - हिवरखेड येथील एका विद्यार्थिनीवर दीर्घकाळ लैंगिक अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी फरार झाला आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..स्थानिक पोलिसांच्या माहितीनुसार,२१ वर्षीय पीडिता ही महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना तिच्यावर ओळखीच्या तरुणाने जबरदस्तीचे संबंध लादले. सुरुवातीला तो तिला शिकवणीसाठी मदत करीत असे. त्याच संधीचा फायदा घेत आरोपीने तिला स्वतःच्या जाळ्यात ओढले. पीडिता त्यावेळी फक्त १७ वर्षांची होती..तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, आरोपी कमाल अली साहीब अली मिर्झा शेख हा २०२१ पासून पीडितेवर लैंगिक अत्याचार करीत होता. त्याने भीती दाखवून आणि बदनामीच्या भीतीने गप्प बसण्यास भाग पाडले. मात्र परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर पीडितेने धैर्य दाखवत पोलिसांकडे धाव घेतली.पीडितेच्या तक्रारीवरून हिवरखेड पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड विधानातील बलात्कार, फसवणूक व महिलांच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणारी कलमे लावून गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी फरार झाला असून, त्याचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे..स्थानिकांचा संतापया घटनेने परिसरात संतापाची लाट पसरली आहे. शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थिनीवरच अशा प्रकारे दीर्घकाळ अत्याचार झाल्याने लोकांनी धक्कादायक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आरोपीला लवकरात लवकर अटक करून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे..शोधमोहीम सुरूपोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. आरोपीविरुद्ध पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, फरार आरोपीला अटक करण्यासाठी ठिकठिकाणी शोधमोहीम हाती घेण्यात आली आहे.पालक व समाजामध्ये चिंताविद्यार्थिनींवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार वाढत असल्याने पालक व समाजामध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात आरोपीला कठोर शिक्षा होणे आवश्यक असल्याची भावना जनतेत व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.