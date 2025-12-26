Akola Political : काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये दोन प्रभागांत तिढा; बाजारपेठ आणि हरिहर पेठ प्रभागावरून चर्चेचे गुऱ्हाळ अडकले!

श्रीकांत राऊत अकोला : महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस पक्षांमध्ये जागावाटपावरून सुरू असलेला तिढा अद्याप सुटलेला नाही. विशेषतः प्रभाग क्रमांक ११ (बाजारपेठ) आणि प्रभाग क्रमांक १७ (हरिहर पेठ) या दोन महत्त्वाच्या प्रभागांतील जागांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद तीव्र झाले असून, चर्चेचे गुऱ्हाळ तिथेच अडकले आहे. या दोन प्रभागांमुळे महाविकास आघाडीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..काँग्रेस पक्षातील स्थानिक नेते प्रभाग क्रमांक ११ आणि १७ या दोन्ही प्रभागांतील सर्व आठही जागा काँग्रेसनेच लढवाव्यात, या भूमिकेवर ठाम आहेत. या प्रभागांमध्ये काँग्रेसची पारंपरिक ताकद असून, मागील निवडणुकांतील कामगिरी आणि स्थानिक संघटन मजबूत असल्याचा दावा काँग्रेसकडून केला जात आहे. त्यामुळे या जागांवर कोणतीही तडजोड करणे काँग्रेसला मान्य नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या दोन्ही प्रभागांमध्ये पक्षाची ताकद वाढली असून, कार्यकर्त्यांची संख्या आणि तयारी लक्षात घेता समसमान जागा लढवण्याचा आग्रह शरद पवार गटाकडून धरला जात आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने चर्चेत फारशी प्रगती होताना दिसत नाही..Akola News: बाप-लेकीच्या नात्याला काळिमा, १२ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार, काका अन् शेजारचाही नराधम | Sakal News.महत्त्वाचे म्हणजे, या दोन प्रभागांव्यतिरिक्त इतर प्रभागांतील जागावाटपाबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यात चर्चा पूर्ण झाल्या असून सहमतीही झाली आहे. मात्र, प्रभाग ११ आणि १७ वरील चर्चेमुळे संपूर्ण आघाडीचे चित्र अंधारी झाले आहे. यामुळे उमेदवारी जाहीर करण्यात विलंब होत असून, कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रमाची स्थिती आहे. दोन्ही पक्षातील वरिष्ठ नेते हा तिढा सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असले, तरी अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही..काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अशा तिन्ही पक्षांमध्ये जागा वाटपावरून गेल्या दोन-तीन बैठकांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षात प्रभाग क्रमांक ११ आणि १७ या दोन प्रभागातील जागांवरून पेच आहे. लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल.-जावेद जकारिया, प्रदेश संघटक, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.