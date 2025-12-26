अकोला

Akola Political : काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये दोन प्रभागांत तिढा; बाजारपेठ आणि हरिहर पेठ प्रभागावरून चर्चेचे गुऱ्हाळ अडकले!

Local Elections : अकोल्यात प्रभाग ११ व १७ वर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यात जागावाटपावर तिढा, ज्यामुळे महाविकास आघाडीचे समन्वय प्रभावित झाला आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम असून उमेदवारी जाहीर करण्यात विलंब.
Ward 11 (Bazaarpeth) and Ward 17 (Hariharpeth) at the Center of Dispute

Ward 11 (Bazaarpeth) and Ward 17 (Hariharpeth) at the Center of Dispute

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीकांत राऊत

अकोला : महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस पक्षांमध्ये जागावाटपावरून सुरू असलेला तिढा अद्याप सुटलेला नाही. विशेषतः प्रभाग क्रमांक ११ (बाजारपेठ) आणि प्रभाग क्रमांक १७ (हरिहर पेठ) या दोन महत्त्वाच्या प्रभागांतील जागांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद तीव्र झाले असून, चर्चेचे गुऱ्हाळ तिथेच अडकले आहे. या दोन प्रभागांमुळे महाविकास आघाडीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Congress
NCP
political
election
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com