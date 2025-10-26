Akola News : विजेचा धक्का लागून कंत्राटी कामगाराचा जागीच मृत्यू

अकोला - शहरातील वाशीम बायपासवरील पॉवर हाऊस येथे एका ३५ वर्षीय कामगाराचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. ज्ञानेश्वर रामेश्वर तंबाखे (वय ३५, रा. सांगवी मोहाडी) असे मृताचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तंबाखे हे दोन ते तीन वर्षांपासून पॉवर हाऊसवर कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत होते. शनिवारी (ता.२५) सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास विजेचे काम करत असताना वीज प्रवाह सुरू असतानाच त्यांना विजेचा तीव्र धक्का बसला आणि ते जागीच कोसळले..सहकाऱ्यांनी तत्काळ त्यांना उपचारासाठी अकोला येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले, मात्र तेथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. ही घटना जुने शहर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत घडली असून पोलिसांनी या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद घेतली आहे..मृतक ज्ञानेश्वर तंबाखे यांच्या मागे पत्नी, दोन लहान मुली असा परिवार आहे. घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असून त्यांचे वडील भाजीपाला विक्री करून संसार चालवतात. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.