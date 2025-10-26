अकोला

Akola News : विजेचा धक्का लागून कंत्राटी कामगाराचा जागीच मृत्यू

अकोला शहरातील वाशीम बायपासवरील पॉवर हाऊस येथे एका ३५ वर्षीय कामगाराचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
dnyaneshwar tambakhe

अकोला - शहरातील वाशीम बायपासवरील पॉवर हाऊस येथे एका ३५ वर्षीय कामगाराचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. ज्ञानेश्वर रामेश्वर तंबाखे (वय ३५, रा. सांगवी मोहाडी) असे मृताचे नाव आहे.

