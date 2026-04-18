Akola News: अकोटात नगरसेविकेच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; उपचाराकरिता अकोला हलविले; परस्परविरोधी गुन्हे दाखल

अकोट: प्रभाग ९ ब च्या नगरसेविका यांचे पती इमरान खान यांच्यावर प्रभागातीलच काहीनी जीवघेना हल्ला केल्याची घटना गुरुवारी (ता.१६) दुपारी घडली. या हल्ल्यात आणखी दोघांना दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर अकोट येथील खाजगी दवाखान्यात, तर नगरसेविकेच्या पतीला पुढील उपचारासाठी अकोला येथे हलवीण्यात आले असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी अकोट शहर पोलिस स्टेशनला परस्पर विरोधी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, अकोट शहर पोलिस तपास करीत आहेत. इमरान खान अकबर खान (वय ३५ वर्ष), रा. इंदिरा नगर यांनी गुरुवारी(ता.१६) रात्री ११ वाजता फिर्याद दिली. .तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे आरोपी नामे युसुफ खान समशेर खान, जफर खान नजीर खान, फिरोज खान नजीर खान, मो. शोएब अब्दुल राजीक, मो. परवेज अब्दुल राजीक, नदीम खान लतीफ खान, सुलतान उर्फ गोलु अन्सार खान, अरबाज खान अन्सार खान, मो. सोहेल अब्दुल राजीक, सर्व रा. इंदीरानगर अकोट यांनी फिर्यादीच्या राहत्या घरासमोर राजकीय कारणांवरुन, संगनमत करुन व गैरकायद्याची मंडळी जमवून, फिर्यादी व फिर्यादीचा मोठा भाऊ एजाज खान व पुतण्या कामरान खान यांना शिवीगाळ केली..जिवाने मारण्याच्या उद्देशाने टिकास, फायटर, फावडा, काठी, लोखंडी पाइप व सिमेंट गट्टुने मारहान करुन जखमी केले. या घटनेनंतर इंदिरा नगरात तनावाचे वातावरण होते. पोलिसांनी लगेच घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली.या हल्ल्यात इमरान खान यांना गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना अकोला येथे हलवीण्यात आले होते. या प्रकरणी नऊ आरोपीतांविरोधात कलम १०९, ११८(१), १८९(२), १९१(२), १९१(३), १९०,३५२, ४९ भारतीय न्याय संहिता प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे.घटनेचा तपास पीएसआय शिंगनकर करीत असून, या प्रकरणात परस्पर विरोधी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..वादाला राजकीय किनारअकोट नगर परिषद निवडणुकीत मतदानादिनी यातील काहींचा वाद बसस्थानक नजिक असलेल्या मतदान केंद्राबाहेर झाला होता. यावेळी पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने हा वाद संपुष्टात आला. इमरान खान यांच्यावर झालेल्या या हल्ल्यानंतर समाज माध्यमांवर निवडणूक काळातील तो व्हिडीओ पुन्हा व्हायरल होत आहे..परस्पर विरोधी तक्रारया प्रकरणात जफर खान नजीर खान यांनी देखील गुरुवारी (ता.१६) शहर पोलिस स्टेशनला इमरान खान यांच्यासह आवेझ खान फिराज खान, अज्जुखान अकबर खान, अबरार खान अकबर खान, फिराज खान या चार जणांविरोधात तक्रार दाखल केली. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे फिर्यादी हा रेल्वे क्वॉटरकडून हिवरखेड रोडने निघाला असता आवेझ खान फिराज खान हा मोटार सायकल घेवून आला व फिर्यादीस लोखंडी रॉडने डोक्यावर मारहाण केली व निघून गेला. त्यानंतर फिर्यादी हा त्याचे मामासह आरोपीच्या घरासमोर समजावून सांगण्यास गेला असता आरोपींनी फिर्यादीस व त्याच्या मामास शिवीगाळ करुन काठी व पाइपने मारहाण केली असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. या प्रकरणी १८९(२), १९१(२), १९१(३), १९०, ११८(१), ३५२ भारतीय न्यास संहिता अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.