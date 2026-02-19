Dagadparva Dam: दगडपारवा धरणातील बुडालेल्या युवकाचा मृत्यू; परिसरात शोककळा

बार्शीटाकळी : तालुक्यातील दगडपारवा येथील धरणात बुडालेल्या २९ वर्षीय युवकाचा मृतदेह संत गाडगे बाबा आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाने अवघ्या काही मिनिटांत बाहेर काढला. युवकाच्या मृत्यूमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून, बचाव पथकाच्या तत्पर कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..दि.१७ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी धरणाच्या भिंतीवर मोबाईल व चप्पल आढळून आल्याने अनर्थाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. नातेवाईकांनी बार्शीटाकळी पोलिस ठाण्याला माहिती दिल्यानंतर पोलिस निरीक्षक प्रवीण धुमाळ यांनी तत्काळ पिंजर येथील संत गाडगे बाबा आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाचे प्रमुख जीवनरक्षक दीपक सदाफळे यांना पाचारण केले..दीपक सदाफळे यांनी सहकारी विष्णु केवट, अश्विन केवट, शेखर केवट, जितेंद्र केवट, अर्जुन केवट व राहुल सहानी यांच्यासह आवश्यक साहित्य घेऊन घटनास्थळी धाव घेतली. धरणाच्या गेटच्या मध्यभागी सुमारे २० ते २५ फूट खोल पाणी असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तत्काळ शोधमोहीम सुरू करण्यात आली..अवघ्या काही मिनिटात युवकाचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश आले. रात्री ८.४७ वाजता दरम्यान मृतदेह पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आला. मृत युवकाची ओळख सुरेश भिमराव घुगे (वय २९), रा. दगडपारवा, ता. बार्शीटाकळी, जि. अकोला अशी पटली आहे..Ambad Crime : अंबड शहरात बनावट नोटांचा पर्दाफाश; एक लाख बावीस हजार नोटासह टोळी जेरबंद.घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक प्रवीण धुमाळ, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक विलास नाफडे, हेकॉ रविंद्र देशमुख, हेकॉ मंगेश महाजन, पोकॉ मनिष घुगे, पोकॉ सचिन सोळंके, पोकॉ आशिष तायडे तसेच इतर पोलिस कर्मचारी, पोलिस पाटील, सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते. या घटनेचा तपास पोलिस निरीक्षक प्रवीण धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.