अकोला

Dagadparva Dam: दगडपारवा धरणातील बुडालेल्या युवकाचा मृत्यू; परिसरात शोककळा

Drowning Accident: बार्शीटाकळीतील दगडपारवा धरणात २९ वर्षीय युवक बुडून मृत्युमुखी पडला; संत गाडगे बाबा आपत्कालीन बचाव पथकाने तत्काळ शोधमोहीम करून मृतदेह बाहेर काढला.
Dagadparva Dam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बार्शीटाकळी : तालुक्यातील दगडपारवा येथील धरणात बुडालेल्या २९ वर्षीय युवकाचा मृतदेह संत गाडगे बाबा आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाने अवघ्या काही मिनिटांत बाहेर काढला. युवकाच्या मृत्यूमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून, बचाव पथकाच्या तत्पर कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

