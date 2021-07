कोरोनामुळे एका रुग्णाचा मृत्यू; १० नवे पॉझिटिव्ह

By

अकोला ः कोरोना संसर्गामुळे होणाऱ्या कोविड १९ रोगाने ग्रस्त एका रुग्णाचा मंगळवारी मृत्यू झाला. त्यासोबतच १० नवे रुग्ण मंगळवारी (ता. २९) पॉझिटिव्ह आढळले. ३५ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आल्यामुळे सध्या जिल्ह्यात ३८६ रुग्ण उपचार घेत आहेत. (Death of a patient due to corona; 10 new positives)



कोरोना संसर्ग तपासणीचे मंगळवारी (ता. २९) जिल्ह्यात ६२२ अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी ६१५ अहवाल निगेटिव्ह तर ७ अहवाल पॉझिटिव्ह आले. रॅपिडच्या चाचणीत ३ अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने दहा नवे रुग्ण आढळले. खदान येथील ३५ वर्षीय अज्ञात पुरूषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. सदर रुग्णाला मृतावस्थेत दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान आता जिल्ह्यातील कोरोना बळींची संख्या ११२७ झाली आहे.



कोरोनाची सद्यस्थिती

- एकूण पॉझिटिव्ह - ५७५८१

- मयत - ११२७

- डिस्चार्ज - ५६०६८

- ॲक्टिव्ह रुग्ण - ३८६



Death of a patient due to corona; 10 new positives