Buldana News: बुलडाणा नगरपालिकांवर उपनगराध्यक्ष विराजमान; स्वीकृत नगरसेवकांची घोषणा, बुलडाणा व सिंदखेड राजात शिवसेना (शिंदे गट)..

बुलडाणा: नगरपालिकेच्या उपाध्यक्षपदी अपक्ष प्रमाणे आज बुलडाणा, सिंदखेडराजा, देऊळगाव राजा, मेहकर, चिखली येथील नगर परिषेवर उपनगराध्यक्षची निवड करण्यात आली. यात बुलडाणा येथे उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे गजेंद्र दांदडे व सिंदखेड राजात शिवसेना (शिंदे गट)च्या दिपाली म्हस्के, देऊळगाव राजात भाजपच्या वनिता भुतडा, मेहकरात काँग्रेसचे मोहम्मद अलीम ताहेर आणि चिखलीत भाजप - शिवसेना युतीचा वैशाली खेडेकर उपनगराध्यक्षपदी विराजमान झाल्या..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.नगरपालिके च्या उपाध्यक्षपदी अपक्ष प्रमाणे शिवसेनेचे गजेंद्र दांदडे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे दांदडे हे सर्वाधिक मतांनी विजयी होणारे नगर परिषद सदस्य आहेत. तर ३ स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी तीनच अर्ज आलेले असल्याने उदय देशपांडे, मोहन पऱ्हाड व सुनील सपकाळ यांची ही बिनविरोध निवड झाली..नगराध्यक्ष पूजाताई संजय गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेते कुणाल गायकवाड यांच्या उपस्थितीत ही निवड प्रक्रिया पार पडली नवनिर्वाचित नगरसेवक मुख्याधिकारी गणेश पांडे शिवसेना युवा सेनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !. सर्व नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष व स्वीकृत सदस्यांचा यावेळी नगरसेवकांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला आमदार संजय गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली व पूजाताई गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेत आपण शहराच्या विकासासाठी एकजुटीने काम करणार असल्याचा संकल्प नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. नवीन पदाधिकाऱ्यांची मधून शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.