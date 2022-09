महाबीज संचालकपदाच्या निवडणुकीत डॉ. रणजित सपकाळ, वल्लभराव देशमुख विजयी

रुपया पुन्हा गडगडला! डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी घसरण

मुंबई : डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं पुन्हा एकदा ऐतिसाहिक अवमुल्यनं झालं आहे. २४ फेब्रुवारीनंतर रुपयाची ही दिवसभरातील सर्वात मोठी घसरण आहे. डॉलरच्या तुलनेत आजचा रुपयाचा दर हा ८०.८६ रुपयांवर घसरला, जो काल ७९.९७ रुपये इतका होता. (Rupee falls to record low vs dollar after US Fed hike)