Balapur Crime : दारूच्या नशेत मित्रांनीच मित्राला संपवले; खुनाचा छडा उलगडला; दोन आरोपींना ठोकल्या बेड्या

बाळापूर - तालुक्यातील रिधोरा येथील शेतशिवारात कुजलेल्या अवस्थेत आढळलेल्या अनोळखी मृतदेहाचे गूढ उकलण्यात स्थानिक गुन्हे शाखा आणि बाळापूर पोलिसांना अवघ्या २४ तासांत यश आले आहे. दारूच्या नशेत झालेल्या वादातून दोन मित्रांनीच सचिन वाल्मीक खंडारे याची हत्या केल्याचे निष्पन्न झाले असून, पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना भुसावळ आणि दर्यापूर येथून ताब्यात घेतले आहे..रिधोरा शेतशिवारात गुरुवारी (ता. २६) एक कुजलेला मृतदेह आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. कडक उन्हामुळे मृतदेह पूर्णपणे छिन्नविछिन्न झाला असल्याने ओळख पटवणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते. मात्र, मृतदेहावरील कपडे आणि इतर खुणांवरून पोलिसांनी ताकोडा (अमानतपूर) येथील नातेवाईकांशी संपर्क साधला. नातेवाईकांनी हा मृतदेह सचिन वाल्मीक खंडारे (वय २९, रा. अमानतपूर) याचा असल्याची खात्री केली..तपासादरम्यान पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची बारकाईने तपासणी केली. यामध्ये सचिन हा त्याचे मित्र आदेश सुधीर डोंगरे (वय २४) आणि अभिषेक प्रकाश गवळी (वय २४, दोन्ही रा. हातरून) यांच्यासोबत दुचाकीवर जाताना दिसला. यावरून संशय बळावल्याने पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवली, मात्र तोपर्यंत आरोपी पसार झाले होते..पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथके तैनात करण्यात आली होती. तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपी अभिषेक गवळी याला दर्यापूर (जि. अमरावती) येथून, तर आदेश डोंगरे याला भुसावळ (जि. जळगाव) येथून ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी कसून चौकशी केली असता, दारूच्या नशेत आपापसात वाद झाल्याने रागाच्या भरात सचिनची हत्या केल्याची कबुली त्यांनी दिली..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन पडघन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक शंकर शेळके, सहा. पोलिस निरीक्षक विजय चव्हाण, पीएसआय गोपाल जाधव, विष्णू बोडखे, माजीद पठाण व त्यांच्या पथकाने यशस्वीरित्या पार पाडली.