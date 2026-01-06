Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवारी अकोल्यात; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर प्रचार सभा!

अकोला : शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रमुख आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उद्या बुधवारी ७ जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजता अकोल्यात जाहीरसभा होणार असून या सभेलानंतर अकोल्यातील राजकीय स्तिती बदलण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अकोला महापालिका निवडणुकीत महायुतीचा घटकपक्ष शिवसेना स्वबळावर लढत असून यावेळी सेनेने प्रथमच ७२ उमेदवार रिंगणात उतरवून भाजपच्या डोकेदुखीत वाढ केली आहे..शिवसेनेचे विदर्भ समन्वयक ना. संजय राठोड यांच्या नेतृत्त्वातपक्षाने माजी आमदार श्रीकांत देश[पांडे आणि माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांची निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केल्यावर उपनेते गोपीकिशन बाजोरिया,जिल्हाप्रमुख श्रीरंग पिंजरकर, अश्विन नवले,नारायणराव गव्हाणकर,पांडे गुरुजी,युवासेना प्रदेश सचिव विठ्ठल सरप पाटील शहरप्रमुख राजेश मिश्रा,रमेश गायकवाड,वैभव चौधरी,जिल्हाउपप्रमुख योगेश अग्रवाल,महिला आघाडी जिल्हाप्रमुख उषाताई वीरक,रेखाताई राऊत यांनी मोठी निडणूक तयारी सुरु केली असून उद्या पक्षाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या जाहीरसभेने पॅक्सच्या प्रचाराचा धुराळा सुरु होणार आहे. .Akola News : अकोल्यात ओवेसींच्या सभेत गोंधळ, चेंगराचेंगरीनंतर पोलिसांचा लाठीचार्ज, नेमकं काय घडलं?.शिवसेनेला यावेळी ४० पेक्षा जास्त वार्डात प्रभावी उमेदवार मिळाले असून त्यांना प्रचाराची मोठी रसद पुरविण्याचा पक्षाने विचार केलं असल्याने अकोला शहरात शिवसेनेचा मोठा झंझावात येत्या दोन दिवसात तयार होणार असल्याची माहिती आहे. उद्या होणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्याजाहीरसभेत अकोला शहरातील विविध पक्षातील अनेक पदाधिकारी शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती स्थानिक नेत्यांनी दिली असून पक्षच्या विविध यंत्रणा जाहीरसभेसाठी सक्रिय झाल्या आहेत..उद्या वचननामा प्रकाशन उद्या बुधवारी दुपारी डॉ. आंबेडकर मैदानावर होणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या सभेत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते शिवसेनेच्या अकोला मनपाच्या वचननाम्याचे प्रकाशन होणार आहे. युवासेना सचिव विठ्ठल सरप पाटील आणि उपजिल्हाप्रमुख योगेश अग्रवाल यांच्या सहभागाने हा वचननामा तयार करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.