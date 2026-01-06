अकोला

Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवारी अकोल्यात; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर प्रचार सभा!

Akola Rally : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अकोल्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर जाहीरसभा घेणार असून, शिवसेनेच्या वचननाम्याचे प्रकाशनही होणार आहे. पक्षाचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते महापालिका निवडणुकीसाठी सक्रिय तयारी करत आहेत.
Eknath Shinde to Address Rally in Akola

Eknath Shinde to Address Rally in Akola

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रमुख आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उद्या बुधवारी ७ जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजता अकोल्यात जाहीरसभा होणार असून या सभेलानंतर अकोल्यातील राजकीय स्तिती बदलण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अकोला महापालिका निवडणुकीत महायुतीचा घटकपक्ष शिवसेना स्वबळावर लढत असून यावेळी सेनेने प्रथमच ७२ उमेदवार रिंगणात उतरवून भाजपच्या डोकेदुखीत वाढ केली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Shiv Sena
political
election
Eknath Shinde

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com