Akola News: ‘एल निनो’च्या धोक्याची चाहूल;जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे निर्देश

अकोला: संभाव्य 'एल निनो' परिस्थितीमुळे पावसात खंड पडण्याची आणि दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता जिल्ह्यातील जलसंधारणाची सर्व कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी दिले. पाणीटंचाई, शेती आणि आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आतापासूनच सज्ज राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात संभाव्य 'एल निनो' परिस्थितीबाबत उपाययोजनांच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे, रोहयो उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी मीना यांनी जलसंपदा विभाग, जलयुक्त शिवार २.० आणि भूजल पुनर्भरणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या..पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक ठिकाणी टँकरचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले. विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याची पातळी नियमित तपासून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. पशुधनासाठी चारा, पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठीही उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास तात्काळ प्रतिसाद देता यावा, यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे, असे निर्देश देण्यात आले..कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांचा अवलंब करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी, असे निर्देश देण्यात आले. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेती पद्धतींचा प्रचार-प्रसार वाढविण्याची गरजही व्यक्त केली. ग्रामपातळीवर जनजागृती मोहिमा राबवून पाणी बचतीचे महत्त्व पटवून देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी केले..आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापनावर भरउष्माघात, दूषित पाणीजन्य आजार आणि संभाव्य साथींच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच वीजपुरवठा, जलसंधारण आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी समन्वय ठेवून काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.