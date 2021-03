महसूल विभागाच्या ‘त्या’ जोडीने जमविली लाखोंची माया; नातलगांच्या नावे घेतली शेती, संपत्ती खरेदी-विक्रीमध्ये दिली साक्ष

तेल्हारा (अकोला) : खुले भूखंड व इमारतीच्या खरेदी-विक्रिच्या माध्यमातून महसूल विभागाच्या ‘त्या’ दोन प्राप्रर्टी ब्रोकर कर्मचाऱ्यांनी लाखोची माया जमवली. अनेक ठिकाणी नातलगांच्या नावे शेती, भुखंड खरेदी केल्याची माहिती मिळत आहे. महसूल विभागातील या जोडीने खरेदी-विक्रीच्या अनेक व्यवहारात साक्षीदार म्हणूनही उपस्थिती लावली आहे. तालुक्यातील महत्त्वाचा विभाग म्हणून गणल्या जाणाऱ्या महसूल विभागाच्या तहसील कार्यालयाचा कारभार पार ढेपाळला आहे. कार्यालयातीलच कर्मचारी कर्तव्याच्या वेळेत कामाला दांड्या देत असल्याने कार्यालयीन वेळेत अनेक कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिक्त दिसतात. याच कार्यालयात कार्य करणारे दोन कर्मचाऱ्यांनी महसूल विभागातील नोकरीसह प्रॉपर्टी ब्रोकरचा धंदा उघडला आहे. कार्यालयीन वेळेतच कार्यालयातून दांडी देत भूखंड खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात मध्यस्थाची भूमिका बजावित कमिशनच्या रुपात लाखो रुपये गोळा करण्यात ही दोघे व्यस्त आहे. त्यातून जमविलेल्या लाखोंच्या मायेतून नातेवाईकांच्या नावावर तालुक्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी शेती खरेदी केली आहे. स्वतःच्या नावाने सुद्धा तालुक्यात अनेक ठिकाणी भूखंड खरेदी केले आहेत. तालुक्यातील अनेक प्लॉट व शेती खरेदी विक्रीच्या व्यवहारामध्ये यांनी साक्ष दिली असल्याची माहिती समोर येत आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून याची चौकशी केल्यास सत्य समोर येऊ शकते. साक्ष देतानाच्या तारखेला या कर्मचाऱ्यांनी सुट्टीचा अर्ज टाकला होता काय, हे तपासल्यास वास्तव समोर येईल. रेती तस्कर विरोधात शस्त्र उपसणारे अधिकारी या कर्मचाऱ्यांची गय का करतात? असा प्रश्न समोर येत आहे.

Web Title: Employees of two property brokers in the revenue department have also been present as witnesses in various transactions