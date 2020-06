अकोल्यात ठराविक तारखांना झाला कोरोनाचा उद्रेक

अकोला ः विदर्भातील कोरोनाचा हाॅटस्पाॅट म्हणून अकोला शहराकडे पाहिले जाते. अवघ्या साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या शहरात नागपूरहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत आढळलेल्या रुग्णांची संख्या ७94 झाली आहे. ही वाटचाल हजाराच्या दिशेने असून, पुढील काही दिवसांत हजारापर्यंत रुग्णसंख्या जाण्याची शक्यता आहे. असे जरी असले तरी अकोल्यात काही ठराविक तारखाना अकोलेकरांना अचंबित करणारे रुग्ण आढळले असून, त्या सात तारखा म्हणजे अनेकांची झोप उडविणाऱ्या अशाच आहेत. जिल्ह्यात 7 एप्रिल रोजी पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला होता. एपिलअखेरपर्यंत 28 रुग्ण आढळले होते. या काळात एकाच दिवशी आढळलेल्या सर्वाधिक रुग्णांचा आकडा 7 होता. मात्र, मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून बाधितांच्या आकड्यात झपाट्याने वाढ होत गेली अन् कोरोनाची साखळी वाढत गेली. मे महिन्यात एकाच दिवशी 27 मे रोजी सर्वाधिक 72 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले होते. तर महिनाभर दररोज सरासरी 10 ते 12 च्या वर रुग्ण आढळत गेले. त्यानंतर जून महिन्याच्या अवघ्या सातच दिवसांत तब्बल 214 कोरोनाबाधित रुग्ण समोर आल्याने अकोलेकरांकडून वाढत्या आकड्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. डबलिंग दर चिंताजनक

सध्या अकोल्यात ७94 पाॅझिटिव अहवाल आले आहेत. यातील पहिले 355 रुग्ण हे 46 दिवसांत आढळले होते. तर पुढील 371 रुग्ण अवघ्या 14 दिवसात समोर आले आहेत. त्यामुळे अल्पावधीत बाधितांची संख्या दुपटीने वाढल्याचे दिसत आहे. या आहेत त्या भडका उडविणाऱ्या तारखा

तारीख रुग्णसंख्या

27 मे 72

4 जून 46

8 मे 42

29 मे 42

3 जून 40

17 मे 37

21 मे 33

7 जून 38 महिन्यानुसार आढळलेले रुग्ण

एप्रिल - 28 रुग्ण

मे - 553 रुग्ण

जून- 214 रुग्ण (7 दिवसांत)



