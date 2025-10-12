अकोला

Soybean Crops: सोयाबीन उत्पादनात घट; लागवडीचा खर्चही निघेना

Manora Soybean Loss : मानोर्‍यात सतत पावसामुळे सोयाबीन पिकाची धोकादायक परिस्थिती; एकरी उत्पादन घटल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. उत्पादनाचा खर्चही निघत नाही, त्यामुळे पीक हातचे वाया गेले आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मानोरा : ऐन सोयाबीन झाडाना फुले, शेंगा धारणा सुरू झाली आणि पाऊस सुरू झाला. सततच्या पावसामुळे सोयाबीन पिके धोक्यात आली. आता सोयाबीन काढणे सुरू आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात घट झाल्याने एकरी तीन ते चार क्विंटल उतारा मिळत आहे. परिणामी लागवडीचा खर्चही निघत नाही, अशी स्थिती परिसरातील सोयाबीन पिकाची झाली आहे.

