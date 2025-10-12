Soybean Crops: सोयाबीन उत्पादनात घट; लागवडीचा खर्चही निघेना

मानोरा : ऐन सोयाबीन झाडाना फुले, शेंगा धारणा सुरू झाली आणि पाऊस सुरू झाला. सततच्या पावसामुळे सोयाबीन पिके धोक्यात आली. आता सोयाबीन काढणे सुरू आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात घट झाल्याने एकरी तीन ते चार क्विंटल उतारा मिळत आहे. परिणामी लागवडीचा खर्चही निघत नाही, अशी स्थिती परिसरातील सोयाबीन पिकाची झाली आहे..एकरी एक बॅग सोयाबीन टाकले. मात्र, दोन ते तीन क्विंटल उत्पादन होत आहे. यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाला असून, लावलेला खर्चही निघत नसल्याने हतबल झाला आहे. काही भागात अजूनही शेतात पाणी साचले आहे..त्यामुळे त्या शेतातील सोयाबीन सोंगणी, काढणी करता येत नसल्याने पीक हातचे वाया गेले आहे. मजुरीचे, मळणीचे दर वाढले आहेत. जेवढे सोयाबीन होईल तेवढे मजुरी आणि मळणीची रक्कम देण्यात येत आहे..हाती काहीच उरत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन सोंगणी, काढणी केलीच नाही. बाजारात नव्या सोयाबीनला तीन हाजर ५०० ते चार हजार १०० रुपये भाव आहे. एकरी खर्च १२ हजार रुपये आला. आणि उत्पादन एकरी १२ हजार झाले. त्यामुळे लावले तेवढे झाले. नफा काहीच नाही, मेहनत वाया गेली शेतकरी घाट्यात आला आहे. आता शासन जे मदत देईल तोच काय फायदा झाला असे समजावे..Karanja Soybean: समितीत नवीन सोयाबीनची आवक वाढली; सततच्या पावसाने उतारा घटला, ३६०० रुपयांचा सरासरी दर.यंदा खरीप हंगाम चांगला होता. मात्र, अतिवृष्टी झाल्याने सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. एकरी चार क्विंटल उत्पादन झाले आहे. खर्चही निघाला नाही. मुलांचे शिक्षण आणि घरखर्च कसा करावा, हा प्रश्न पडला आहे.- अशोक गजानन राठोड,शेतकरी, बोरव्हा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.