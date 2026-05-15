Akola News: ‘हॉट सिटी’ अकोला; उकाड्याने जीव कासावीस;तापमानाची धोकादायक झेप; गरम वाऱ्यांनी जनजीवन विस्कळीत

अकोला: सकाळचे दहा वाजताच रस्त्यांवरील डांबर तापू लागते आणि दुपारी बारा वाजेपर्यंत शहर अक्षरशः भट्टीसारखे तापते. अंगावर चटके देणारे ऊन, चेहऱ्यावर झोंबणारे गरम वारे आणि रिकामे पडलेले चौक... अकोल्यातील नागरिक सध्या अशाच उष्णतेच्या भीषण लाटेचा सामना करीत आहेत. जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी ४५.९ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली असून, उष्णतेने उच्चांक गाठला आहे. एप्रिलनंतर मे महिन्यातही तापमानाने धोकादायक पातळी गाठल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..यंदाचा उन्हाळा अधिक तीव्र हाेईल, असा अंदाज हवामान विभागातील तज्ज्ञांनी वर्तवला हाेता. मात्र जिल्ह्यात मार्च महिन्यात काही प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला. परिणामी वातावरणात बदल झाला हाेता. दरम्यान आता पुन्हा सूर्याच्या प्रखर किरणांचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. त्यामुळे भर दुपारी घराबाहेर पडताना नागरिकांना दुपट्टा, टोपी शिवाय बाहेर पडणे अवघड झाले आहे. एप्रिल नंतर आता मे महिन्यात तर सूर्य अक्षरः आग ओकू लागला आहे..प्रखर उन्हामुळे दुपारच्या सुमारास शहरातील मुख्य रस्ते आणि बाजारपेठांवर अक्षरशः शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. उष्णतेची तीव्रता इतकी वाढत आहे की घरात बसलेल्या नागरिकांनाही गरम वाऱ्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. गत महिन्यात २६ एप्रिल रोजी जिल्ह्यात ४६.९ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद करण्यात आली होती.त्यानंतर आता मे महिन्यात सुद्धा पारा ४५.९ म्हणजेच ४६ पर्यंत पोहोचल्याने तापमान धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. प्रत्येक उन्हाळ्यात उन्हाची तीव्रता अशा प्रकारे वाढत असल्याने त्यावर ठोस उपाययोजना राबविण्याची मागणी जोर धरत आहे..थकवा अन् निर्जलीकरण वाढलेगेल्या काही वर्षांत अकोल्यातील उन्हाळ्याची तीव्रता सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. शहरातील काँक्रीटीकरण, झपाट्याने कमी होणारी झाडांची संख्या आणि बदलते हवामान यामुळे उष्णतेची झळ अधिक तीव्र होत असल्याचे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या तापमानामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत असून, उष्माघात, डोकेदुखी, थकवा आणि निर्जलीकरणाच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.नागरिकांकडून उपाययोजनांची मागणीप्रत्येक वर्षी वाढणाऱ्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण, पाणी केंद्रांची उभारणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी सावलीची व्यवस्था करण्याची मागणी जोर धरत आहे..रस्त्यांवर 'कर्फ्यू'सदृश्य शांततादुपारच्या वेळेस शहरातील मुख्य रस्ते, चौक आणि बाजारपेठा निर्मनुष्य दिसत आहेत. अत्यावश्यक कामाशिवाय नागरिक घराबाहेर पडणे टाळत आहेत. बाहेर पडताना चेहरा झाकण्यासाठी दुपट्टा, टोपी, गॉगल आणि पाण्याची बाटली हे आता प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहे. उन्हाच्या झळांनी दुचाकीस्वार त्रस्त झाले असून, रिक्षा आणि हातगाडी चालकांना सर्वाधिक फटका बसत आहे.उष्णतेपासून बचावासाठी प्रशासनाचे आवाहनआरोग्य विभागाने नागरिकांना दुपारच्या वेळेत शक्यतो घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. भरपूर पाणी पिणे, हलका आहार घेणे आणि उन्हात दीर्घकाळ राहणे टाळावे, असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र तापमानाचा चढता आलेख पाहता, अकोलेकरांना येत्या काही दिवसांत आणखी तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..गेल्या काही दिवसांतील तापमानाचा चढता आलेखदिनांक तापमान१४ मे ४५.९१३ मे ४५.९१२ मे ४५.६११ मे ४५.११० मे ४३.४९ मे ४२.२८ मे ४२.१७ मे ४०.१६ मे ४२.१.