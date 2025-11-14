अकोला

Akola News : जन्म दाखले जमा न करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार २०० प्रमाणपत्रांचा सुगावा नाही; किरिट सोमय्या यांची माहिती!

Birth Certificate : शहरातील बोगस जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे नेते किरिट सोमय्या शुक्रवारी अकोल्यात आले होते.
Kirit Somaiya Reviews Bogus Birth Certificate Case in Akola

Kirit Somaiya Reviews Bogus Birth Certificate Case in Akola

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने आणि पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांची भेट घेऊन प्रकरणाचा त्यांनी आढावा घेतला. या प्रकरणात प्रशासनाने सोमय्या यांना महत्त्वाची माहिती दिली असून अनेक गंभीर बाबी पुढे आल्या आहेत. जन्म दाखले जमा न करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार असल्याची माहिती यावेळी सोमय्या यांनी दिली. जिल्ह्यात नायब तहसीलदार यांच्या आदेशाने नोंदविण्यात आलेल्या ३,०४५ जन्म प्रमाणपत्रांचे आदेश रद्द करण्यात आले होते.

Kirit Somaiya Reviews Bogus Birth Certificate Case in Akola
पालिका रुग्‍णालयांतील बालकांच्या जन्मतारखेच सखोल तपासणी
Loading content, please wait...
Akola
Kirit Somaiya
police
crime
Verification
Birth and Death Registration in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com