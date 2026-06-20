Akola: तोतया सीबीआय अधिकाऱ्यांना अटक; मुद्देमाल हस्तगत; पोलिसांनी १२ तासांत आवळल्या मुसक्या

बाळापूर (अकोला): केंद्रीय अन्वेषण विभाग अधिकारी असल्याची बतावणी करून एका ७१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक करून रोख रक्कम आणि मोबाईल जबरीने हिसकावून नेल्याची धक्कादायक घटना बाळापूर बसस्थानक परिसरात घडली होती. मात्र, अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेने अत्यंत चपळाईने तपास करत अवघ्या १२ तासांच्या आत दोन्ही आरोपींना खामगाव येथून अटक केली असून त्यांच्याकडून १०० टक्के मुद्देमाल जप्त केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार खामगाव येथील झुलेलाल नगर, जुना पॉवर हाऊस परिसरातील रहिवासी मनोहर रेलूमन नथ्थानी (वय ७१) हे खामगावहून बसने अकोल्याकडे जात होते. प्रवासादरम्यान एक अज्ञात व्यक्ती बसमध्ये चढला. त्याने स्वतःला ‘सीबीआय’ अधिकारी असल्याचे सांगत खोटे ओळखपत्र दाखविले..पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड! तपासातील त्रुटींवर कोर्टाचा कठोर आक्षेप; निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट.नथ्थानी यांच्या बॅगेत मोठी रक्कम असल्याची माहिती असल्याचे सांगून त्याने त्यांना बाळापूर बसस्थानकावर उतरविले. तेथे एका स्कुटीवर आलेल्या दुसऱ्या सहकाऱ्यासोबत मिळून त्यांनी नथ्थानी यांना ‘पोलिस वाहन येत आहे’, असे सांगून घाबरवले आणि त्यांच्याकडील रोख रक्कम असलेली बॅग व जुना अँड्रॉइड मोबाईल घेऊन स्कुटीवरून पसार झाले. नथ्थानी यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी बाळापूर पोलिस स्टेशन गाठत तक्रार नोंदवली. या प्रकरणी बाळापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीत सुरुवातीला ९ लाख ६० हजारांची नोंद असली, तरी पोलीस तपासात एकूण २५ लाख रुपयांची रोख रक्कम जबरीने हिसकावून नेल्याचे समोर आले आहे..Solapur: तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईची धास्ती, भेसळयुक्त दूधाचा टँकर कालव्यात ओतला; उग्र वासाने नागरिक त्रस्त.स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कामगिरी आणि तपासगुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेहरकर यांना तत्काळ गुम्हा उघडकीस आणण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ३ अधिकारी आणि २० अंमलदारांचे पथक तयार करण्यात आले. या पथकाने खामगाव ते बाळापूर मार्गावरील तब्बल ५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बारकाईने तपासले. तांत्रिक माहिती, गोपनीय विश्लेषण आणि स्थानिक बातमीदारांच्या मदतीने अवघ्या १२ तासांत आरोपींची ओळख पटवून त्यांना खामगाव येथून ताब्यात घेण्यात आले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्पित चांडक, अप्पर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेहरकर, सपोनि निलेश देशमुख, सपोनि गोपाळ जाधव, पोउपनि माजीद पठाण आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अंमलदारांनी केली आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास बाळापूर पोलिस करत आहेत..मुद्देमालासह आरोपी गजाआडहार्दिक मनोज कुमार गुरबानी (२२) रा. सिंधी कॉलनी, खामगाव व साहिल नंदकिशोर नथ्यानी (२५) रा. तलाव रोड, खामगाव अशी आरोपींची नावे आहेत. आरोपीकडून गुन्ह्यातील संपूर्ण रोख रक्कम पंचवीस लाख रुपये हस्तगत करण्यात आले आहेत. फिर्यादीचा अँड्रॉइड मोबाईल देखील जप्त करण्यात आला आहे. दोन दुचाकी वाहने आणि २ मोबाईल (किमत २ लाख ४० हजार रुपये), असा एकूण २७ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्पित चांडक, अप्पर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेहरकर, सपोनि निलेश देशमुख, सपोनि गोपाळ जाधव, पोउपनि माजीद पठाण आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अंमलदारांनी केली आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास बाळापूर पोलिस करत आहेत.तपास पथकाला २५ हजारांचे बक्षीसस्थानिक गुन्हे शाखेने दाखवलेले चातुर्य आणि सलग १२ तास रात्रंदिवस केलेल्या अथक परिश्रमामुळे हा गंभीर गुन्हा तात्काळ उघडकीस आला. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पोलिस अधीक्षक अर्पित चांडक यांनी तपास पथकाला २५ हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.