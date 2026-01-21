Akola News: शेतकऱ्यांच्या जिवाची किंमत कोण मोजणार; शेतात काम करणेही धोक्याचे, वन्यप्राण्यांचे वाढते हल्ले दिवसेंदिवस गंभीर

नांदुरा : तालुक्यातील पिंपळखुटा बु. येथे शेतात काम करीत असलेल्या नितीन सुरेश मालठाणे या शेतकऱ्यावर ता.१८ जानेवारी रोजी दिवसाढवळ्या दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने हल्ला चढवून त्यांना गंभीररित्या जखमी केल्याची घटना घडली. ही घटना वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यात शासन अपयशी ठरत असल्याचे द्योतक आहे..शेतकऱ्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या अशा बाबीची थोडीफार किंमत देऊन शासन अशा घटनातून आपले अंग काढून घेणारही असेल तर हा शेतकऱ्यावर मोठा अन्याय असल्याच्या भावना सद्या उमटू लागल्या आहेत. चालू दशकात घाटाखालील नांदुरा, मोताळा व मलकापूर तालुक्यात बऱ्यापैकी पर्जन्यमानासोबतच नदी नाल्यावर झालेल्या बंधाऱ्यातून जमिनीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्याने शेतीला बारमाही पाण्याचा स्रोत निर्माण झाला आहे..Akola News : ८ वर्षांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम; हरवलेला लेक सापडला, वडिलांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू.त्यामुळे केळी, ऊस सोबतच मका व इतर पिकांच्या पेरणीत वाढ झाली आहे.दुसरीकडे जंगलातील झाडांची चोरटी तोड मोठ्या प्रमाणात सुरु असून वनविभागाने विदेशी झाडांचा सपाटा सुरु ठेवल्याने वन्यप्राण्यांचे खाद्य संपूष्टात आले आहे. त्यामुळे त्यांचा वावर शेतशिवारात मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसात या घाटाखालील तीनही तालुक्यात बिबट्या व इतर वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात अनेक शेतकरी गंभीर जखमी झाले आहेत..तसेच अनेक पाळीव जनावरेही खुले आम फिरणाऱ्या बिबट्याने फस्त केली आहेत. एवढे सारे घडत असतांना संबंधित विभाग केवळ थातूरमातुर उपाययोजना आखून मोकळा होत आहे. सद्या युवा शेतकऱ्यावर बिबट्याने केलेल्या या जीवघेण्या हल्ल्यामुळे या परिसरातील शेतकरी दहशतीत असून त्यांनी शेतीची कामे करावी तरी कशी असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे..पिकांना पाणी देण्यासाठी दहशतीत जागरण सद्या रब्बी हंगामातील सर्वच पिकांची वाढ ही चांगल्यापैकी असल्याने त्याला अतिरिक्त पाण्याची गरज भासत आहे. एक दिवस आड दिवस व रात्रीचे असे आठ आठ तास वीज शासन शेतकऱ्यांना देत असल्यामुळे रात्री वन्यप्राण्याच्या दहशतीत शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी द्यावे लागत आहे. त्यातच अशा वन्यप्राण्याचे सततचे वाढते हल्ले हे शेतकऱ्यांसाठी आयते मरण ओढवून घेत आहेत..विविध प्रकारचे प्राणी गेल्या १० ते १५ वर्षाच्या कार्यकाळात वन्यप्राणी हे मालकी हद्दीत येऊन नुकसान करण्याच्या घटनेत वाढ झाली आहे. त्यात रानटी डुक्कर, हरीण, रोहिट, माकडे आदि प्राणी असून बिबट्या व रानटी डुक्कर हे शेतकऱ्यांवर थेट हल्ला चढवीत आहेत. त्यामुळे शेती कशी करायची असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Leopard Terror : पळा… पळा… बिबट्या आला! शेंदुरवादा परिसरात बिबट्याची दहशत.पिंपळखुटा शिवारात बिबट्याने दिवसा युवा शेतकऱ्यावर केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यामुळे या संपूर्ण परिसरात दहशत पसरली आहे. यासाठी वनविभागाने तातडीने गस्त वाढवून पिंजरे लावावेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना आखाव्यात. - विजय कडुजी पाटील, शेतकरी पिंपळखुटा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.