Akola News: शेतकऱ्यांच्या जिवाची किंमत कोण मोजणार; शेतात काम करणेही धोक्याचे, वन्यप्राण्यांचे वाढते हल्ले दिवसेंदिवस गंभीर

Rising Wildlife Attacks on Farmers: वन्यप्राण्यांचे वाढते हल्ले शेतकऱ्यांसाठी गंभीर धोका बनले आहेत. बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे नांदुरा परिसरात दहशत पसरली आहे. वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यात शासन अपयशी ठरत असल्याचे द्योतक आहे.
विरेंद्रसिंह राजपूत
Updated on

नांदुरा : तालुक्यातील पिंपळखुटा बु. येथे शेतात काम करीत असलेल्या नितीन सुरेश मालठाणे या शेतकऱ्यावर ता.१८ जानेवारी रोजी दिवसाढवळ्या दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने हल्ला चढवून त्यांना गंभीररित्या जखमी केल्याची घटना घडली. ही घटना वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यात शासन अपयशी ठरत असल्याचे द्योतक आहे.

