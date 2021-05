शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज; १८ मेट्रिक टन खते मिळणार जुन्याच दराने

अकोला ः जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad Akola) कृषी विभागाने कोरोना (Corona) संकटातही खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खत वितरणाचे नियोजन केले आहे. खताचे दर वाढले असले तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १८ मेट्रिक टन खत जुन्याच दराने वितरित केले जाणार आहे. जिल्ह्याला ९५ हजार ७०० मेट्रिक टन खताची गरज असून, त्यातील ७७ हजार ९९० मेट्रिक टन खत मंजूर झाले आहे. Farmers in Akola will get 18 metric tons of fertilizer at the old rate

खरीप हंगामासाठी बियाणे-कृषी निविष्ठाची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खत कमी पडू नये म्हणून नियोजन केले जात आहे. कोरोना संकटात आधीच शेतकरी कृषी निविष्ठा वेळेवर मिळत की नाही म्हणून चिंतेत आहे.

गतवर्षी अशीच परिस्थिती असतानाही शेतकऱ्यांना खतासाठी कृषी सेवा केंद्रांपुढे रांगा लावाव्या लागल्या होत्या. यावर्षी तर खताचे दरच वाढले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना एप्रिल ते सप्टेंबर या खरीप हंगामासाठी खताचा साठा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन केले जात आहे. त्यानंतरही खताची टंचाई भासल्यास खरीप पेरणीचे क्षेत्र पाहून वाढीव मागणी करणार असल्याचेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. यावर्षीसाठी ७७ हजार ९९० मेट्रिक टन मंजूर झाले आहे. यापूर्वीच जिल्हा परिषद कृषी विभागे १८ मेट्रीक टन खत जुन्या दराने वितरणाचे नियोजन केले आहे.

जिल्ह्यासाठी मंजूर खतसाठा

खतांचे नाव मंजूर साठा (मे.टन)

युरिया २३१७०

डीएपी १६१२०

एमओपी ४३५०

एनपीके २२९८०

एसएसपी ११३७०

एकूण ७७९९०

संपादन - विवेक मेतकर

