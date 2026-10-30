Samruddhi Expressway: हेक्टरी एक लाखांची मदत द्या, अन्यथा रेल रोको! समृद्धी महामार्ग रोखून शेतकऱ्यांचे आंदोलन; आमदार नितीन देशमुख यांचा सरकारला इशारा

अकोला : विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत देण्यासह हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, या मागणीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने समृद्धी महामार्ग रोखण्याचे आंदोलन करण्यात येत आहे. आमदार नितीन देशमुख, आमदार नितीन खरात, जिल्हाप्रमुख बालाजी वानखडे, गोपाल दतकर आणि संजय देरकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास आगामी काळात रेल रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आमदार नितीन देशमुख यांनी दिला..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.विदर्भातील अनेक भागांत यंदा पावसातील खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सुरुवातीच्या काळात झालेल्या पावसानंतर पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने सोयाबीनसह अन्य पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. अनेक शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पादन खर्चही निघेल इतके उत्पन्न आले नसल्याने आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने जाहीर केलेली मदत अपुरी असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली..दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देताना क्षेत्रफळाच्या मर्यादा किंवा इतर अटींचा अडसर न ठेवता सरसकट आर्थिक मदत द्यावी, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे. प्रत्येक हेक्टरमागे एक लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी समृद्धी महामार्ग रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला..या आंदोलनात आमदार नितीन देशमुख आणि आमदार सिदार्थ खरात यांच्यासह जिल्हाप्रमुख बालाजी वानखडे, गोपाल दतकर, संजय देरकर आणि शिवसैनिक सहभागी झाले आहेत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.\rदरम्यान, हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत देण्याच्या मागणीवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर पुढील टप्प्यात रेल रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आमदार नितीन देशमुख यांनी दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न आता आंदोलनाच्या माध्यमातून अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.