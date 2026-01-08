अकोला

Pravin Damodar : शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘पीएसआय’; वारखेड येथील प्रवीणने मिळविले यश, विद्यार्थ्यांचा बनला आदर्श

सर्वसामान्य शेतकरी दीपक दामोदर यांचा मुलगा प्रवीण हा परिस्थीतीवर मात करत पोलिस उपनिरीक्षक बनला.
सुनील धुरडे
Updated on

दानापूर - येथून जवळच असलेल्या वारखेड या छोट्याश्या गावातील व सर्वसामान्य शेतकरी दीपक दामोदर यांचा मुलगा प्रवीण हा परिस्थीतीवर मात करत पोलिस उपनिरीक्षक बनला आहे. त्यामुळे त्याचे सर्वत्र कौतुक होत असून, तो ग्रामीण परिसरातील विद्यार्थ्यांचा आदर्श बनला आहे.

Farmer
PSI
motivational story

