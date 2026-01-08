Pravin Damodar : शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘पीएसआय’; वारखेड येथील प्रवीणने मिळविले यश, विद्यार्थ्यांचा बनला आदर्श

दानापूर - येथून जवळच असलेल्या वारखेड या छोट्याश्या गावातील व सर्वसामान्य शेतकरी दीपक दामोदर यांचा मुलगा प्रवीण हा परिस्थीतीवर मात करत पोलिस उपनिरीक्षक बनला आहे. त्यामुळे त्याचे सर्वत्र कौतुक होत असून, तो ग्रामीण परिसरातील विद्यार्थ्यांचा आदर्श बनला आहे..वारखेड येथील सर्व सामान्य शेतकरी दीपक दामोदर यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची; एक मुलगा, दोन मुली, पत्नी यांचा संसार चालवणे... त्यात एकच एक्कर जमीन... अशात जमिनीला खर्च लावावा की, मुलांच्या शिक्षणाला, अशी विवंचना. मात्र, या सगळ्या गोष्टी व कुटुंबाच्या परिस्थितीवर मात करत प्रवीण शिकत राहिला..प्रवीण लहानपणापासूनच शाळेत हुशार. त्याचे प्राथमिक शिक्षण हे चौथीपर्यंत जिल्हा परिषद शाळेत गावातच झाले. त्यानंतर प्रवीणने पाचवी ते दहावीचे शिक्षण अंबिका देवी विघालय सौंदळा येथे तर, पदवीचे शिक्षण हिवरखेड येथील सातपुडा महाविद्यालयात घेतले. पुढील शिक्षणासाठी परिस्थितीमुळे शिक्षण घेताना अडचणी आल्यात..आई-वडील तुटपुंज्या शेतीमध्ये एकुलत्या एक मुलासाठी रात्र दिवस कष्ट करत होते. त्यातच एक एक्कर असलेल्या शेतीमधील पीक साथ देत नव्हते. कधी दुष्काळ तर कधी नापीकी. अशाही परिस्थितीमध्ये मुलाला एखादा अधिकारी बनवायचे पाहलेले स्वप्न त्यांना शांत बसू देत नव्हते. प्रवीणने सुद्धा आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली..पहिल्या प्रयत्नात प्रवीणने यशाचे शिखर सर केले. त्याने मिळवलेल्या यशाबद्दल आई-वडिलांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलगा पोलिस उपनिरीक्षक झाल्यामुळे प्रवीणवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. यशाचे श्रेय तो आई-वडिलांना देत आहे..जिद्द व चिकाटी असल्यास आपण कोणतेही शिखर गाठू शकतो. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांनी सुद्धा नित्य नियमाने, प्रमाणिक इच्छाशक्ति ठेवत, सकारात्मक विचाराने प्रयत्न केला तर ते प्रयत्न त्यांना नक्कीच उंच शिखर गाठून देतील. रात्रंदिवस केलेला अभ्यास व आई-वडिलांचा आशीर्वाद यामुळेच मी यश संपादन करू शकलो.- प्रवीण दीपक दामोदर, पोलिस उपनिरीक्षक, मानखुर्द पोलिस स्टेशन, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.