अकोल्यातील मोहोड कुटुंबावर दुहेरी आघात; सकाळी वडिलांचे, तर दुपारी मुलाचे निधन

अकोला : अकोट येथील श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे सेवानिवृत्त प्रा. बाबासाहेब मोहोड यांचे मंगळवारी (ता. २३) सकाळी; तर मुलगा प्रा. राहुल मोहोड यांचे दुपारी अकोला येथे निधन झाले. प्रा. राहुल मोहोड हे अकोला येथील श्री शिवाजी महाविद्यालयात कार्यरत होते. अवघ्या काही तासांतच मोहोड कुटुंबावर दुहेरी आघात झाला. प्राध्यापक मोहोड व त्यांच्या वडिलांवर कोरोना संसर्गामुळे अकोला येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होता. उपचारादरम्यान वडिलांचे आज सकाळी निधन झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर अकोला येथेच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यापाठोपाठ दुपारी मुलाचे निधन झाले. त्यांच्यावर अकोला येथेच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. एकाच दिवशी वडील व मुलाचे निधन झाल्याने मोहोड कुटुंबावर दुःखातचा डोंगर कोसळला आहे. वडील व मुलगा सतत हसतमुख असायचे. त्यांची शिकविण्याची शैली खुकूप चांगली असल्याने ते विद्यार्थीप्रिय होते.

Web Title: The father died in the morning and the child in the afternoon akola news