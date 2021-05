तिसऱ्या लाटेची भिती; लहान मुलांना संक्रमणाचा धोका

अकोला ः कोरोनाच्या येणाऱ्या तिसऱ्या लाटेमध्ये वैज्ञानिकांनी व विश्लेषकांनी दर्शविलेल्या अंदाजानुसार लहान मुलांना मोठ्या प्रमाणावर संक्रमण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये लहान मुलांचे ऑक्सिजन व्हेंटिलेटरची संख्या वाढवण्याची मागणी महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेते साजिद खान पठाण यांनी केली आहे.

तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सदरच्या व्हेंटिलेटरची संख्या वाढविणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा तिसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुलांमध्ये संक्रमण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेवून सद्यास्थितीत ठोस उपाययोजना करण्याबाबत सरकारला निर्देशित केलेले आहे.

त्यामुळे सरकारी आदेशाची वाट न पाहता शासनाने आपणास दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून अकोला जिल्ह्यातील लहान मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना करण्यात यावी.यात प्रामुख्याने जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये लहान मुलांकरीता ऑक्सिजन व्हेंटिलेटरची संख्या तपासून त्या मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात यावी. जेणेकरून तिसऱ्या लाटेच्या संक्रमणातून लहान मुलांचा बचाव करणे शक्य होईल,असे पठाण म्हणाले.

संपादन - विवेक मेतकर