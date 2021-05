आजाराला कंटाळून महिलेने संपवली जीवनयात्रा

उंबर्डा बाजार (जि.अकोला) ः येथील एका साठ वर्षीय भुमिहीन महीलेने आजाराला कंटाळून झाडाला गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपविल्याची घटना दि.७ मे रोजी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. Fed up with illness, the woman ended her life

ग्राम उंबर्डा बाजार येथील माळीपुरा भागात एकटीच राहणारी उषाबाई आनंदराव शिनगारे वय ६० हिने आजाराला कंटाळून गावालगतच्या अशोक ढोरे यांचे शेतातील निंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली .ती सकाळी ९ वाजतापासुन घरून निघुन गेली होती .

या प्रकरणी कारंजा ग्रामीण पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार गजानन धंदर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पी. एस. आय. पटेल, ऐ. एस. आय. धनराज पवार यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. तर घटनास्थळाचा पंचनामा चौकी जमादार कैलास गवई यांनी करून कारंजा ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद घेतली आहे .

संपादन - विवेक मेतकर