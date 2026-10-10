अकोला

Akola Crime : अकोल्यातील दोन प्रसिद्ध डॉक्टरांविरुद्ध गुन्हा दाखल; रुग्णाच्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश

उपचारादरम्यान निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्याच्या आरोपावरून वत्सल हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरच्या दोन डॉक्टरांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला - उपचारादरम्यान निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्याच्या आरोपावरून अकोल्यातील गोरक्षण रोडवरील वत्सल हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरच्या दोन डॉक्टरांविरुद्ध खदान पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानंतर ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ही कारवाई करण्यात आली. डॉ. नरेंद्र अरुण भागवत आणि डॉ. नम्रता भागवत अशी आरोपी डॉक्टरांची नावे आहेत.

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