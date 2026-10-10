Akola Crime : अकोल्यातील दोन प्रसिद्ध डॉक्टरांविरुद्ध गुन्हा दाखल; रुग्णाच्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश

अकोला - उपचारादरम्यान निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्याच्या आरोपावरून अकोल्यातील गोरक्षण रोडवरील वत्सल हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरच्या दोन डॉक्टरांविरुद्ध खदान पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानंतर ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ही कारवाई करण्यात आली. डॉ. नरेंद्र अरुण भागवत आणि डॉ. नम्रता भागवत अशी आरोपी डॉक्टरांची नावे आहेत..मलकापूर येथील अग्रसेन नागरी बँकेत शिपाई म्हणून कार्यरत असलेले पंकज गजानन राऊत (वय ३२) यांना पाठीच्या मणक्याचा त्रास होत असल्याने त्यांचे नातेवाईक १० ऑगस्ट २०२४ रोजी त्यांना वत्सल हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आले होते. डॉक्टरांनी एमआरआय आणि तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याची गरज असल्याचे सांगितल्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या मणक्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली..तक्रारीनुसार, १३ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास अतिदक्षता विभागात रुग्णाला उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा अनुभवी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून रुग्णाला उभे करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रयत्नादरम्यान रुग्ण बेडजवळ कोसळला. त्यानंतर उपचारासाठी विलंब झाल्याने काही वेळातच त्याचा मृत्यू झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..रुग्णाच्या मृत्यूनंतर नातेवाइकांनी वैद्यकीय कागदपत्रे आणि आयसीयूतील सीसीटीव्ही फुटेज मागितले होते. मात्र, फुटेज देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली तसेच पोलिसांत तक्रार झाल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने फुटेज हटविण्यात आल्याचा आणि वैद्यकीय नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे..मृताची बहीण रजनी गजानन राऊत यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायाधीश पी. एन. डोंगरे यांच्या न्यायालयाने ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अर्ज मंजूर करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार भारतीय न्याय संहिता कलम १०६(१), २३८ आणि ३(५) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास महिला पोलीस उपनिरीक्षक माधुरी वानखडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.