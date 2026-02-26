अकोला

Khamgaon Crime : सख्ख्या भावाचा खून करून मृतदेह जाळला व राख फेकली नदीत; राहुड येथील घटना, दोन्ही आरोपीस अटक

राहुड येथे सख्ख्या भावाचा खून करून मृतदेह जाळून राख नदीत फेकून दिल्याची थरारक घटना उघडकीस आली आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खामगाव - तालुक्यातील राहुड येथे सख्ख्या भावाचा खून करून मृतदेह जाळून राख नदीत फेकून दिल्याची थरारक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पिंपळगाव राजा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्‍हा दाखल करण्यात आला असून, दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

