Akola News: घरकुल लाभार्थ्यांना कमाल ५ ब्रास वाळू मोफत; लिलाव न झालेल्या १४ वाळू घाटांतील वाळू घरकुलांसाठी निशुल्क

अकोला: वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे स्वतःचे घर उभारणे अनेक गरीब कुटुंबांसाठी कठीण बनले असताना अकोला जिल्हा प्रशासनाने दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील १४ वाळू घाटांचा ई-लिलाव न झाल्याने या घाटांतील वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन (रॉयल्टी) न आकारता कमाल पाच ब्रासपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहेत..जिल्ह्यातील अकोला, बाळापूर, मूर्तिजापूर व तेल्हारा तालुक्यातील १४ वाळू घाटांचा ई-लिलाव होऊ शकला नाही. त्यामुळे संबंधित वाळू घाटातील वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरीत स्वामित्वधन न आकारता कमाल पाच ब्रासपर्यंत वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावे, तसेच अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी तसेच इतर कोणत्याही कारणामुळे शासनाने जप्त केलेली वाळू देखील विविध घरकुल लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन न आकारता उपलब्ध करुन द्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी जारी केले आहेत..Maharashtra Cabinet: मंत्रिमंडळाचा माेठा निर्णय! राज्यात २४ आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस हातभार लागणार...जिल्हाधिकारी यांच्या या आदेशामुळे गरीब घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू मिळणार असून त्यांचे घराचे स्वप्न साकार होईल. गत काही वर्षांत वाळूच्या वाढत्या दरांमुळे घरकुल बांधकामाची गती मंदावल्याचे दिसून आले होते. अनेक लाभार्थ्यांना अपूर्ण घरांसह राहावे लागत होते. अशा परिस्थितीत या निर्णयाचा हजारो लाभार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे. ग्रामीण भागात घरकुल उभारणी करताना वाळूचा खर्च हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत असल्याचे अनेक वेळा समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ आर्थिक सवलत नसून, गरिबांच्या घरकुल स्वप्नांना बळ देणारा ठरतो आहे..वाळू उचल करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांचीलाभार्थ्यांना वाळू उचल करण्याबाबत तहसिलदार यांनी पास उपलब्ध करून दिल्यानंतर एक महिन्याच्या आत वाळू उचल करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची असेल. त्यांनी या कालावधीत वाळू उचल न केल्यास पास आरोआप रद्द होईल, असा उल्लेख सुद्धा जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात करण्यात आला आहे.जप्त केलेली वाळू सुद्धा घरकुलांना देणारविशेष म्हणजे, प्रशासनाने केवळ लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांपुरतेच हे धोरण मर्यादित ठेवले नाही. अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेली वाळू देखील घरकुल लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन न आकारता उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे जप्त वाळूचा उपयोग समाजहितासाठी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर बांधणाऱ्या कुटुंबांना याचा मोठा आधार मिळणार आहे. या निर्णयामुळे अवैध वाळू उत्खननाला काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण, गरजू लाभार्थ्यांना अधिकृत मार्गाने वाळू उपलब्ध होणार असल्याने बेकायदेशीर व्यवहारांची गरज कमी होईल. प्रशासनाने या प्रक्रियेसाठी पारदर्शकता राखण्यावर भर दिला असून, पात्र लाभार्थ्यांची निवड, वाळूचे वितरण आणि देखरेख यासाठी संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात आणि वेळेत वाळू मिळण्याची अपेक्षा आहे..Nira Canal Accident: नीरा कालव्यात दुर्दैवी घटना; मित्राला वाचवताना दोघे कालव्यात वाहून गेले, एकाचा मृत्यू, दुसरा बेपत्ता, पोहता न आल्याने घात!."घरकुल लाभार्थ्यांचे वाळूअभावी बांधकाम थांबू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंपर्यंत पोहोचावा, हा मुख्य उद्देश आहे. स्थानिक नागरिक आणि लाभार्थ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. वाळूचा खर्च परवडत नसल्यामुळे घर बांधणी अर्धवट ठेवावी लागली होती. आता मोफत वाळू मिळणार असल्याने गरिबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल."- विशाल धांडे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.