Gajanan Maharaj Palkhi: ‘श्रीं ’ची पालखी श्री क्षेत्र पंढरपुरात दाखल ; टाळ मृदंगाच्या गजरात ३३ दिवसात पार केले ७५० किमी अंतर

शेगाव: श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी मंगळवारी (ता.२१) शेगाव येथून निघालेली शेगावीचा राणा श्री संत गजानन महाराजांची पालखी पालखी श्रीक्षेत्र पंढरपूर मध्ये गुरुवारी (ता.२३) टाळ मृदंगाच्या गजरात भक्तीमय वातावरणात दाखल झाली. .दरवर्षी प्रमाणे यंदाही श्रींची पालखी पायदळ वारीसाठी २१ जून रोजी शेगाव येथून निघाली होती. मजल दरमजल करत श्रींचा हा पालखी सोहळा ७५० किमी अंतर पायी चालून तब्बल ३३ दिवसांनी श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे गुरुवारी सायंकाळी श्री संस्थानचे शाखेत पोहोचला आहे..आषाढी महोत्सवात सहभागी होऊन ही पालखी परत मंगळवारी (ता.२८) पहाटे शेगावकडे निघणार आहे. तर तिथून पायी प्रवास करत ता. १८ ऑगस्ट रोजी खामगाव येथे मुक्कामी पोहचेल आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ता.१९ ऑगस्ट बुधवार रोजी श्रींचे पालखीचे संतनगरी शेगाव येथे स्वगृही आगमन होणार आहे पोहोचणार आहे..Pune Traffic Advisory : 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा आज मोर्चा! पुण्यात वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्ग कोणते?.रात्री होणार श्रीहरी कीर्तन श्रींच्या भाविकांसाठी शुक्रवारी (ता.२४) जुलैच्या रात्री आणि २५ जुलैला दिवसभर श्री मंदिरांमध्ये जाऊन दर्शन घेऊ शकतील. श्री समाधी दर्शन व श्रीमुख दर्शन, महाप्रसाद, व्यवस्था केली आहे. नेहमी प्रमाणे भक्तांना आषाढी एकादशी उत्सव काळात सेवाधारी यांचे मार्फत सर्वतोपरी सोयीसुविधा श्री संस्थान कडून पुरवल्या जात आहेत..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांना अखेर दिलासा! आज सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; 10 ग्रॅम सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील?.आषाढीला श्रींचे मंदिर शुक्रवारी रात्रभर सुरू आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने होणारी भक्तांची गर्दी लक्षात घेऊन श्रींचे मंदिर दर्शनसाठी शुक्रवारी रात्रभर सुरू राहणार आहे.तसेच शनिवार रोजी पण गर्दी संपे पर्यंत मंदिर मध्ये भक्तांना दर्शन करता येणार आहे. आषाढी एकादशी निमित्त, मराठवाडा, जळगांव खान्देश, विदर्भातील विविध जिल्ह्यांतील हजारो भाविक श्रींच्या समाधी दर्शनासाठी येतात. श्रींच्या मंदिरात धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये मंदिरामध्ये काकडा, भजन, दुपारी प्रवचन, सायंकाळी हरिपाठ व श्रींच्या पालखीची मंदिर परिक्रमा निघणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.