Akola: गंगानगरचे रस्ते चिखलमय; नागरिकांचा संताप; तातडीने खडीकरणाची मागणी

अकोला: शहरातील प्रभाग क्रमांक १८ अंतर्गत येणाऱ्या गंगानगर परिसरात भूमिगत गटार योजनेच्या कामानंतर रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. पहिल्याच पावसात संपूर्ण परिसर चिखलमय झाल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत असून, रस्ता दुरुस्तीकडे कंत्राटदाराने पाठ फिरवल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून रस्त्यांचे दर्जेदार खडीकरण करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..प्रभाग क्रमांक १८ अंतर्गत येणाऱ्या गंगानगर परिसरात भूमिगत गटार योजनेसाठी करण्यात आलेल्या खोदकामानंतर पाईपलाइन टाकण्यात आली; मात्र त्यानंतर रस्त्यांची योग्य दुरुस्ती करण्यात आली नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. खरप रोड, नेकनाम कॉलनी, राजेश्वर लेआउट, गोवर्धन प्लॉट आणि मॉडर्न इंग्लिश स्कूल परिसरातील रस्ते चिखलाने भरल्याने पादचारी आणि वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे..Akola: पहिल्याच पावसात रस्त्याची झाली दैना; नाल्यांमध्ये गाळ, ग्रामसचिवांच्या अनुपस्थितीमुळे नागरिक संतप्त.पावसाळा सुरू झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी पाणी साचत असून, सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी पुरेशा नाल्यांची व्यवस्था नसल्याने नागरिक खुले प्लॉट सांडपाणी सोडण्यासाठी वापरत आहेत. यामुळे डासांची उत्पत्ती होऊन रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..भूमिगत गटार योजना अद्याप कार्यान्वित न झाल्याने या योजनेचा अपेक्षित लाभ नागरिकांना मिळालेला नाही. दरम्यान गंगानगरमधील रस्त्यांचे दर्जेदार खडीकरण करून नागरिकांची गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी आगाखान पठाण, अकबर कुरेशी, राष्ट्रवादीचे नईम खान, शेख नसीर गुरुजी, राजीक शाह, करीम ठेकेदार, शेख हाफिजोद्दीन यांच्यासह परिसरातील नागरिकांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे..Jalna: मुख्य जलवाहिनीच्या कामासाठी खोदलेला रस्ता चिखलमय.मुरूम टाकून वेळ मारून नेण्याचा आरोपरस्त्यांवर ८० मिमी व ४० मिमी गिट्टी टाकून खडीकरण करणे आवश्यक असताना, केवळ मुरूम टाकून काम उरकले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. वाहनांच्या वर्दळीमुळे हा मुरूम मातीमध्ये रूपांतरित होत असून, चिखलाचे प्रमाण अधिक वाढत असल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.दुजाभाव होत असल्याचा आरोपगंगानगरातील काही भागात लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सिमेंट रस्त्यांची कामे करण्यात येत असताना, गेली अनेक वर्षे काही रस्त्यांवर साधे खडीकरणही करण्यात आले नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. विकासकामांमध्ये दुजाभाव होत असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.