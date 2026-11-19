अकोला - पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या अघोरी पूजेसाठी हेमंत प्रफुल्ल सपकाळ (वय-२९, रा. मोठी उमरी, अकोला) याचा नरबळी दिल्याचा खळबळजनक आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. विवेक ऊर्फ विक्की शिंदे या कथित मांत्रिकाने साथीदारांच्या मदतीने हेमंतचा बळी घेतल्याचा संशय व्यक्त करीत मृताचा भाऊ मुकुंद सपकाळ यांनी सिव्हिल लाइन्स पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणातील अघोरी पूजेचे कथित व्हिडिओ समोर आल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे..तक्रारीनुसार, १२ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी सात ते आठच्या दरम्यान विवेक ऊर्फ विक्की शिंदे, अजय गायकवाड आणि अन्य एका व्यक्तीने हेमंतला अमरावतीला जात असल्याचे सांगून सोबत नेले. त्यानंतर हेमंतचा कुटुंबीयांशी मोबाईलवरून संपर्क सुरू होता. १५ नोव्हेंबर रोजी दुपारी त्याने दुसऱ्या दिवशी घरी येणार असल्याचे सांगितले होते..मात्र, त्याच दिवशी सायंकाळी त्याने फोन करून आपला जीव धोक्यात असल्याचे सांगितले. ‘हे लोक आज रात्री मला मारणार आहेत, मला वाचवा,’ अशी आर्त विनवणी हेमंतने केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. आपण इंदूर येथे असून, विवेक ऊर्फ विक्की आपल्याला पुन्हा बोलावत असल्याचेही त्याने सांगितले. कुटुंबीयांनी त्याला तिकडे जाऊ नको, असा सल्ला दिला. मात्र, त्यानंतर त्याचा मोबाईल बंद झाला..दरम्यान, रात्री बाराच्या सुमारास कुटुंबीयांनी विक्कीशी संपर्क साधला असता, आपण रेल्वेत असून हेमंत मागील डब्यात असल्याचे त्याने सांगितल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. १६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी हेमंतच्या मोबाईलवर संपर्क साधला असता, दुसऱ्या बाजूने पोलिसांनी उत्तर दिले. हेमंतचा मृत्यू झाल्याची माहिती देत इंदूर येथील एम.जी. रोड पोलिस ठाण्यात येण्यास सांगण्यात आले. १७ नोव्हेंबर रोजी शवविच्छेदनानंतर हेमंतवर अकोल्यात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..विवेक ऊर्फ विक्की शिंदे हा जादूटोणा आणि धनप्राप्तीसाठी अघोरी विधी करीत असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या नावाखाली पूजा सुरू असताना तो हवेत लिंबू उचलताना दिसत असल्याचे कथित व्हिडिओ समोर आले आहेत. या पूजेदरम्यान उपस्थितांना घाबरून न जाण्याचे आवाहनही तो करताना दिसत असल्याचा दावा आहे..हेमंतचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, त्याला इंदूरला नेण्यामागील उद्देश काय होता आणि कथित अघोरी पूजेचा या घटनेशी संबंध आहे का, याचा तपास अकोल्यातील सिव्हिल लाइन्स पोलिस आणि इंदूर पोलिस करीत आहेत. या प्रकरणातील संशयितांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.