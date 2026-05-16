Akola Cultural Event: ‘सकाळ’ वऱ्हाड आवृत्तीचा दहावा वर्धापन दिन : केतकी माटेगावकरची ‘रंग माझा वेगळा’ सुरेल मैफल

अकोला : 'सकाळ' वऱ्हाड आवृत्तीच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त अकोल्यातील संगीतप्रेमींसाठी एक खास सांगीतिक मेजवानी सज्ज झाली आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि सुरेल गायिका केतकी माटेगांवकर हिच्या लाईव्ह परफॉर्मन्सची अविस्मरणीय मैफल रविवारी, १७ मे रोजी अकोल्यात रंगणार आहे..बसस्थानकानजीक गांधी रोडवरील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर खुलेनाट्यगृह येथे सायंकाळी ७ वाजता हा विशेष कार्यक्रम पार पडणार असून, 'सकाळ'च्या वाचकांसह सर्व रसिकांसाठी हा कार्यक्रम खुला असून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याने कार्यक्रमाबाबत अकोलेकरांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या कार्यक्रमाला पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार साजिद खान पठाण, आमदार वसंत खंडेलवाल, महापौर शारदाताई खेडकर, उपमहापौर अमोल गोगे, जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अकोला महापालिका आयुक्त डाॅ. सुनिल लहाने, अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. मराठी मनोरंजन विश्वात आपल्या अभिनय आणि गायनाच्या जोरावर स्वतंत्र ओळख निर्माण करणाऱ्या केतकी माटेगावकरने अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. बालकलाकार म्हणून कारकीर्द सुरू करत तिने अभिनयातील नैसर्गिक शैली आणि भावपूर्ण अभिव्यक्तीच्या जोरावर लोकप्रियतेचे शिखर गाठले. 'तानी', 'काकस्पर्श', 'शाळा', 'टाइमपास' आणि 'टाइमपास २' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमधील तिच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक झाले. विशेषतः तरुण प्रेक्षकवर्गामध्ये तिची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात आहे. अभिनयासोबतच गायन क्षेत्रातही केतकीने स्वतःची खास छाप उमटवली आहे. "मला वेड लागले प्रेमाचे", "सावल्यांची जणू सावली" यांसारख्या गाण्यांनी संगीतप्रेमींना अक्षरशः भुरळ घातली आहे. तिच्या आवाजातील मधुरता, सुरांवरील पकड आणि भावपूर्ण सादरीकरणामुळे तिच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असतो. संगीताचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या केतकीने लहान वयातच अभिनय आणि गायन या दोन्ही क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे..'सकाळ' वऱ्हाड आवृत्तीच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित या विशेष कार्यक्रमात केतकी आपल्या हिंदी, मराठी लोकप्रिय गीतांसह काही खास गीते सादर करणार आहे. तिच्या सुरेल आवाजासह मंचावरील उत्साही उपस्थितीमुळे ही मैफल संस्मरणीय ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. शहरातील संगीतप्रेमींना दर्जेदार सांगीतिक अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे. 'सकाळ' माध्यम समूहाकडून विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन सातत्याने करण्यात येते. त्याचाच एक भाग म्हणून हा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून, अकोलेकरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सहकुटुंब, मित्रपरिवारासह कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने करण्यात आले आहे..यांचे विशेष सहकार्यकेतकीच्या 'रंग माझा वेगळा'... या कार्यक्रमासाठी पाध्ये एज्युकेशनचे संचालक प्रा. मुकुंद पाध्ये, कोठारी कंस्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक पंकज कोठारी, एस.एस.खरोटे सुवर्णकारचे संचालक शैलेश खरोटे यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे. संगीत, अभिनय आणि मनोरंजनाचा सुंदर संगम अनुभवण्याची संधी या कार्यक्रमातून मिळणार असल्याने अकोल्यातील सांस्कृतिक रसिकांसाठी ही एक पर्वणीच ठरणार आहे..कार्यक्रमाचा तपशील :तारीख – रविवार, १७ मे २०२६वेळ – सायंकाळी ७ वाजतास्थळ – डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर खुले नाट्यगृह, गांधी रोड, अकोलानिमित्त – 'सकाळ' वऱ्हाड आवृत्ती वर्धापन दिन विशेष कार्यक्रम.अधिक माहितीसाठी संपर्क :९७६४१८१२३४ / ९९२२४२१५४३ / ९८८११३३९८८.