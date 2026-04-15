Akola Summer Heatwave : अकोल्यात उष्माघाताचा पहिला बळी? पारा पोहोचला ४४.२ अंशांवर; सकाळी १० नंतरच रस्ते ओस

- श्रीकांत राऊतअकोला - एप्रिलच्या मध्यातच अकोल्यात उन्हाची तीव्रता धोकादायक पातळीवर पोहोचली असून या वाढत्या उष्णतेमुळे उष्माघाताचा पहिला बळी गेल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जुने शहरातील दगडी पुलाजवळील अगरवेस परिसरात बुधवारी (ता.१५) एका टेम्पोमध्ये ३५ ते ४० वयोगटातील अनोळखी व्यक्ती मृतावस्थेत आढळून आल्याने शहरात खळबळ उडाली. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर या मृत्यूकडे गंभीरतेने पाहिले जात आहे..बुधवारी अकोल्याचे तापमान ४४.२ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले. यंदाच्या उन्हाळ्यातील हे सर्वाधिक तापमान ठरले आहे. गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत असून सकाळी नऊ वाजताच उन्हाचे चटके बसू लागतात. दुपारपर्यंत उन्हाची तीव्रता इतकी वाढते की शहरातील मुख्य रस्त्यांवरही शुकशुकाट दिसू लागतो. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत नागरिकांनी घराबाहेर पडणे टाळल्याचे चित्र आहे..फेरीवाले, रिक्षाचालक आणि मजूर वर्ग सावलीचा आधार घेताना दिसत असून उन्हाच्या तडाख्याने जनजीवन विस्कळीत होत आहे. हवामान विभागाने पुढील पाच दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याचा इशारा दिला आहे. १९ एप्रिलपर्यंत तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून कोरडे व उष्ण वातावरण राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..खबरदारी घेण्याचे आवाहनडोकेदुखी, चक्कर येणे, थकवा, उलट्या, शरीर गरम होणे किंवा अचानक अशक्तपणा जाणवणे ही उष्माघाताची प्रमुख लक्षणे मानली जातात. अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दुपारी बाहेर जाणे टाळावे, पुरेसे पाणी प्यावे, हलके व सैल कपडे परिधान करावेत आणि शक्यतो सावलीत राहावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..नागरिकांच्या माहितीनंतर घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आली असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासात घातपाताची शक्यता दिसून येत नसून उष्माघातामुळे मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज आहे. मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरू असून शवविच्छेदन अहवालानंतर पुढील माहिती स्पष्ट होईल.- शशिकांत लेव्हरकर, पोलिस निरीक्षक, जुने शहर, अकोला.