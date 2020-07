तिचा एक हात ठरला त्याच्यासाठी डोळे; नेत्रहिन दशरथ आणि दिव्यांग उज्ज्वला विवाह बंधनात

वाशीम : ‘तो’ जन्मत: दोन्ही डोळ्यांनी अंध आणि ‘ती’ एका हाताने दिव्यांग. आपण दिव्यांग आहोत म्हणून कुढत बसण्यापेक्षा परिस्थितीचा धैर्याने सामना करीत या दोघांनी आनंदाने तद्वतच समर्थपणे जीवन जगण्याची कला आत्मसात केली. असे नेत्रहिन दशरथ आणि दिव्यांग उज्ज्वला या युवक, युवतीचा १९ जुलै रोजी केकतउमरा येथील चेतन सेवांकुर निवास येथे उत्साहाच्या वातावरणात अंध बांधव आणि समाजातील दाते यांच्या साक्षीने विवाह पार पडला. सौ. गंगासागर आणि पांडूरंग उचितकर यांच्या मातापित्याच्या जबाबदारीतून, महमदापूर ग्रामपंचायत उपसरपंच संभाजी लक्ष्मण काळबांडे यांच्या प्रयत्नातून आणि चेतन सेवांकुर ग्रुपच्या पुढाकारातून दशरथ आणि उज्ज्वला यांच्या रेशीमगाठी जुळून आल्या. तालुक्यातील केकतउमरा येथे महाराष्ट्रातील जवळपास १५ अंध, दिव्यांग मुलामुलींचे पालकत्व स्वीकारुन सौ. गंगासागर आणि पांडूरंग उचितकर त्यांचे आपल्या मुलांप्रमाणे पालनपोषण करीत आहेत. त्यांचा स्वत:चा मुलगा चेतन हा जन्मापासूनच दोन्ही डोळ्यांनी अंध आहे. परंतु पांडूरंग उचितकर यांनी स्वतःच्या मुलाचे दु:ख कुरवाळत न बसता त्याचे शिक्षण सुरू ठेवले. यासोबतच त्याला संगीत क्षेत्राचीही शिक्षा दिली. त्यामुळे दोन्ही डोळ्यांनी अंध असलेल्या परंतु जन्मताच हुशार असलेल्या चेतनने लहानपणीच संगीत क्षेत्रातील विविध पदव्या हस्तगत केल्या. आपल्या मुलाप्रमाणेच समाजात असलेल्या दिव्यांग मुलांच्या पालनपोषणाचीही जबाबदारी गंगासागर आणि पांडूरंगने सांभाळली. आज त्यांच्या ‘चेतन सेवांकुर’मध्ये १५ ते १६ दिव्यांग मुले मुली आहेत. ही सर्व दिव्यांग मुले मुली विविध संगीत कलेत पारंगत असून, ‘चेतन सेवांकुर’ ग्रुपच्या माध्यमातून या मुलांनी देशात विविध ठिकाणी संगीत कार्यक्रम करून अनेक पुरस्कार पटकावले आहेत. पालकत्व स्वीकारलेल्या यातील काही मुलामुलींचे पांडूरंग उचितकर यांनी विवाह लावून दिले आहेत. या मुलांच्या पालनपोषणासाठी समाजातील अनेक दानशूर मदत करीत आहेत. यांच्या प्रयत्नांतून जुळले बंध

‘चेतन सेवांकूर’मध्ये गेल्या चार वर्षापासून राहत असलेल्या व श्रीमती लक्ष्मीबाई व स्व. मुंजाजी जोगदंड यांचा नेत्रहिन सुपुत्र दशरथला सौ. गंगासागर आणि पांडूरंग उचितकर यांनी त्यांचा मानसपुत्र म्हणून स्वीकारले आहे. दशरथ याचा विवाहसंबंध परभणी जिल्ह्यातील पांघरा येथील उज्ज्वला हिच्याशी करण्यात आला. हा विवाह जुळवून आणण्यासाठी महमदापूर ग्रामपंचायत उपसरपंच संभाजी लक्ष्मण काळबांडे यांनी विशेष प्रयत्न केले. दशरथ याने बी.ए. प्रथम वर्गाची परीक्षा दिली असून, तो संगीत विशारद सुध्दा आहे. उज्ज्वलानेही बारावीपर्यत शिक्षण घेतले आहे. सध्या कोरोना महामारीमुळे जिल्ह्यात लॉकडाउन सुरू असून मर्यादीत स्वरुपात लग्न समारंभास परवानगी आहे. या परिस्थितीमध्ये मोजक्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत केकतउमरा येथील चेतन सेवांकूर निवासमध्ये दशरथ आणि उज्ज्वला विवाह बंधनात अडकले. समाजातील दाते आणि दिव्यांग बांधव या आगळ्यावेगळ्या विवाहाचे साक्षीदार ठरले. नवरदेवाने म्हटली मंगलाष्टके

या विवाह सोहळ्याची लग्नपत्रिका वाटण्यासह संपूर्ण विवाहाचे नियोजन ज्येष्ठ पत्रकार व बीजेएसचे जिल्हा समन्वयक शिखरचंद बागरेचा यांनी यशस्वीरित्या पार पाडले हे विशेष. स्वत:च्या लग्नामध्ये खुद्द नवरदेव दशरथने मंगलाष्टके म्हटली व गाणीही गायली. या विवाह प्रसंगी जिल्ह्यातील अनेक व्यक्तींनी दिव्यांग वधुवरांना सहजीवनाच्या शुभेच्छा दिल्या. दिव्यांग वधुवरांच्या या आगळ्यावेगळ्या सोहळ्याचे व त्यासोबतच सौ. गंगासागर आणि पांडूरंग उचितकर यांच्या सामाजीक कार्याचे परिसरात व जिल्ह्यात कौतूक होत आहे. संपादन - अनुप ताले

