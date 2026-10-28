Horticulture Subsidy: अनुसूचित जाती-जमातींच्या शेतकऱ्यांसाठी ७०.०८ लाखांचा निधी! फलोत्पादन योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

अकोला: एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान सन २०२६-२७ अंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी एकूण ७०.०८ लाख रुपयांचा आर्थिक लक्षांक प्राप्त झाला आहे. या अभियानांतर्गत विविध फलोत्पादनविषयक घटकांसाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुषार जाधव यांनी केले आहे. .अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी ५२.५९ लाख रुपये, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी १७.४९ लाख रुपयांचा आर्थिक लक्षांक निश्चित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फलोत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करण्यासह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक फायदेशीर करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत पारंपरिक फलोत्पादनाला चालना देण्याबरोबरच आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे.त्यामध्ये फलोत्पादन क्षेत्र विस्तारात फुलशेती, मसाला पिके आणि विदेशी फळपिकांची लागवड. फळबाग व वनस्पती विकासात जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन आणि औषधी वनस्पतींची लागवड. संरक्षित शेतीत शेडनेट हाऊस, पॉली हाऊस आणि प्लास्टिक मल्चिंग. जलसंधारण व शेती सुविधेत सामूहिक शेततळे आणि शेततळे अस्तरीकरण. उत्पादन व साठवणुकीत पॅक हाऊस, कांदाचाळ, शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) आणि शीतखोली. प्रक्रिया व वाहतूक सुविधेत प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, रेफर व्हॅन आणि रायपनिंग चेंबर. इतर घटकात फलोत्पादन यांत्रिकीकरण आणि आळिंब उत्पादन केंद्र याचा समावेश आहे. या घटकांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढ, मालाची योग्य साठवणूक, काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे आणि बाजारपेठेपर्यंत शेतमाल पोहोचविण्यासाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्यास मदत होऊ शकते..महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करा एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा. अर्ज करण्यासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ‘फलोत्पादन’ या घटकाखाली संबंधित योजनेसाठी अर्ज करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.