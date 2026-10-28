अकोला

Horticulture Subsidy: अनुसूचित जाती-जमातींच्या शेतकऱ्यांसाठी ७०.०८ लाखांचा निधी! फलोत्पादन योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

Horticulture Subsidy Maharashtra : अकोला जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व जमातींच्या शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत ७०.०८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी फलोत्पादन योजनांच्या अनुदानासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा
Eligible SC and ST farmers in Akola can apply online for horticulture scheme benefits.

Eligible SC and ST farmers in Akola can apply online for horticulture scheme benefits.

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सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान सन २०२६-२७ अंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी एकूण ७०.०८ लाख रुपयांचा आर्थिक लक्षांक प्राप्त झाला आहे. या अभियानांतर्गत विविध फलोत्पादनविषयक घटकांसाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुषार जाधव यांनी केले आहे.

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